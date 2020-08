Ông Vũ Chiến Thắng được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025 sau 1 tuần được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Đại hội Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 hôm nay (31/8) đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 27 thành viên; bầu 5 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Ngay sau đó, Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất đã tiến hành bỏ phiếu bầu Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025. Kết quả, Thứ trưởng Nội vụ Vũ Chiến Thắng được hội nghị tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ khóa mới.

Thứ trưởng Nội vụ Vũ Chiến Thắng và các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Ông Vũ Chiến Thắng vừa được Thủ tướng bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Nội vụ vào tuần trước. Trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Nội vụ ông Vũ Chiến Thắng giữ chức Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ từ năm 2017.

Ông Vũ Chiến Thắng sinh ngày 15/12/1967, tại Nghệ An. Ông là tiến sĩ Luật, cử nhân Ngoại ngữ tiếng Pháp, Cao cấp chính trị, hành chính.

Từ năm 1990 - 2017, ông công tác trong ngành Công an, giữ các chức vụ: Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng, Phó Cục trưởng Cục An ninh xã hội; Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An; Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị; Cục trưởng Cục An ninh Tây Bắc; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh (quân hàm thiếu tướng), Bộ Công an.

Thu Hằng