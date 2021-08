Hàng vạn cán bộ, chiến sỹ công an đang ngày đêm giữ vững trận địa tuyến đầu. Họ không được hưởng những giờ phút nghỉ ngơi trong dịp kỷ niệm thành lập ngành vì nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự và sự bình yên của nhân dân.

Sáng 19/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi làm việc với Viện Khoa học hình sự Bộ Công an nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân Việt Nam. Cùng dự có Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo; cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên trong toàn lực lượng Công an nhân dân; đồng thời tin tưởng cán bộ công an luôn vững vàng với “thanh bảo kiếm và lá chắn” cùng đồng bào, chiến sỹ cả nước thi đua quyết tâm ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 và tội phạm; bảo đảm trật tự, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng nhấn mạnh, trong những ngày tháng không thể nào quên này, toàn Đảng, toàn dân và các lực lượng vũ trang nhân dân đang ra sức, tích cực thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các lãnh đạo chủ chốt và hưởng ứng phong trào thi đua thực hiện các mục tiêu mà Thủ tướng Chính phủ phát động: Phòng, chống và chiến thắng dịch bệnh Covid-19, đồng thời nhanh chóng phục hồi, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Hàng vạn cán bộ, chiến sỹ công an trên khắp mọi miền Tổ quốc, đặc biệt tại nhiều địa phương xảy ra dịch bệnh Covid-19 đang ngày đêm giữ vững trận địa tuyến đầu vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc với Viện Khoa học hình sự Bộ Công an

Cùng với các lực lượng tuyến đầu khác như y tế, bộ đội, cán bộ ở cơ sở, tình nguyện viên…, các chiến sỹ công an nhân dân đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh thầm lặng, tận tình phục vụ, chăm lo, hướng dẫn, giữ gìn an ninh trật tự cho nhân dân trong vùng dịch, canh chốt trong các khu cách ly, bảo đảm an toàn chống dịch.

Các cán bộ, chiến sĩ đã không được hưởng những giờ phút nghỉ ngơi trong dịp kỷ niệm thành lập ngành vì mục tiêu, nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự của đất nước và sự bình yên cuộc sống của nhân dân. Nhiều người đã hy sinh, nhiễm bệnh khi thực hiện nhiệm vụ đấu tranh chống tội phạm và phòng, chống dịch bệnh.

Đó là những minh chứng hùng hồn nhất thể hiện bản chất tốt đẹp, cao quý của người công an cách mạng “thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, lẽ sống của mình”. Đảng, Nhà nước trân trọng, chia sẻ, thấu hiểu, biểu dương và đánh giá rất cao những đóng góp, hy sinh, nỗ lực hết mình của các lực lượng tuyến đầu chống dịch, trong đó có các chiến sỹ công an nhân dân.

Thủ tướng nhấn mạnh, lực lượng kỹ thuật hình sự nói riêng, đang hằng ngày, hằng giờ tiếp xúc với tội phạm, hiện trường, tử thi, dấu vết, mẫu vật, ngày đêm âm thầm, miệt mài chứng minh, vạch tìm chứng cứ, kết luận khoa học để truy nguyên tội phạm.

Thủ tướng đề nghị, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an thường xuyên quan tâm đào tạo, xây dựng, củng cố lực lượng kỹ thuật hình sự từ Bộ đến cấp huyện với nhiều chuyên gia giỏi, đầu ngành, không những đóng góp cho công tác kỹ thuật hình sự, phòng chống tội phạm mà còn tham gia phát triển khoa học, công nghệ của đất nước, trở thành các chuyên gia trên nhiều lĩnh vực khoa học khác.

Mỗi cán bộ chiến sỹ lực lượng kỹ thuật hình sự phải luôn có ý thức, nghị lực, khát vọng vươn lên, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực đã được đầu tư, trang bị; đồng thời, tích cực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, đi trước, làm chủ công nghệ, trang thiết bị, trước hết là phục vụ phòng, chống tội phạm; sau đó là tham gia hỗ trợ, thúc đẩy công nghệ phát triển làm nền tảng, động lực để phát triển kinh tế - xã hội.

Đất nước đang đứng trước những khó khăn, thử thách rất lớn, dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết phức tạp, Thủ tướng đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo toàn lực lượng tiếp tục phát huy tốt vai trò là một trong những lực lượng tuyến đầu trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh; góp phần cùng cả hệ thống chính trị khống chế, đẩy lùi dịch bệnh trong thời gian sớm nhất.

Đồng thời, phải chủ động dự báo, đánh giá tình hình và có các kế hoạch, giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, phòng ngừa từ sớm, từ xa để giữ thế chủ động trong mọi tình huống, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Thủ tướng mong muốn lực lượng Công an nhân dân tiếp tục thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: "Đối với tự mình phải cần, kiệm, liêm, chính. Đối với đồng sự phải thân ái giúp đỡ. Đối với Chính phủ phải tuyệt đối trung thành. Đối với nhân dân phải kính trọng, lễ phép. Đối với công việc, phải tận tụy. Đối với địch phải cương quyết, khôn khéo”. Đồng thời tiếp tục xây dựng, nâng cao văn hóa ứng xử của người Công an nhân dân, nhất là trong lúc tiếp xúc với nhân dân, doanh nghiệp, đặc biệt là trong khi dịch bệnh đang căng thẳng, dễ nảy sinh bức xúc.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ mong đợi và luôn tin tưởng rằng lực lượng Công an nhân dân sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, lập nhiều chiến công, thành tích, hoàn thành xuất sắc trọng trách mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Theo VOV