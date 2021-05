Thủ tướng Chính phủ vừa có tờ trình đề nghị Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm cho nam sinh lớp 7 tử vong khi cứu 2 em nhỏ bị đuối nước.

Tờ trình nêu rõ, xét đề nghị của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm cho em Lương Mạnh Tuấn, học sinh lớp 7A3, Trường Trung học cơ sở Hạnh Thiết, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An; quê ở Bản Kẻ Nính, xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An.

Lý do, em Lương Mạnh Tuấn đã có hành động dũng cảm, cứu sống 2 học sinh bị đuối nước tại khu vực Cửa khe Kẻ Nính, bản Định Tiến, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An vào ngày 18/4 .

Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An trao Bằng khen của Bộ GD&ĐT cho gia đình em Lương Mạnh Tuấn.

Trước đó, ngày 27/4, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã có quyết định truy tặng Bằng khen cho em Lương Mạnh Tuấn.

Như báo chí phản ánh, khoảng 15h ngày 18/4, em Lương Mạnh Tuấn (học sinh lớp 7A3, Trường THCS Hạnh Thiết, xã Châu Hạnh) cùng 2 em họ là Lương Bảo Khanh và Hà Nhật Anh (đều là học sinh Trường tiểu học Châu Hạnh 2) rủ nhau ra sông Hiếu, đoạn chảy qua xã Châu Hạnh tắm.

Khi đang tắm, 2 em Khanh và Anh bị sẩy chân xuống hố sâu, nên em Lương Mạnh Tuấn đã bơi ra cứu. Sau khi đẩy được 2 em vào khu vực an toàn, Tuấn kiệt sức, chìm xuống nước.

