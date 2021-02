Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lẵng hoa ghi nhận, biểu dương các y bác sỹ đang ngày đêm nỗ lực chống dịch tại Hải Dương.

Sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lẵng hoa tặng đội ngũ y, bác sỹ đang tham gia công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại BV dã chiến số 2, Cơ sở Trường Đại học kỹ thuật Y dược Hải Dương nhân dịp Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2.

Thủ tướng gửi lẵng hoa biểu dương lực lượng y tế chống dịch ở Hải Dương

Lãnh đạo tỉnh Hải Dương chuyển hoa của Thủ tướng tới các y bác sỹ đang chống dịch



Đây là sự biểu dương, là sự động viên to lớn mà Thủ tướng gửi tới toàn bộ lực lượng y tế từ Trung ương đến địa phương đã và đang chịu nhiều hi sinh, vất vả nơi tâm dịch Hải Dương.



Nhân dịp kỷ niệm thầy thuốc Việt Nam (27/2), tỉnh Hải Dương đã tổ chức nhiều đoàn do các lãnh đạo tỉnh dẫn đầu đến các cơ sở y tế đang điều trị, làm công tác cách ly cho bệnh nhân và những người liên quan đến dịch Covid-19 để tặng quà, tri ân những người nơi tuyến đầu chống dịch.

Thu Hằng