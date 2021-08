Thủ tướng chỉ đạo xác minh thông tin phản ánh 5 cơ sở y tế ở tỉnh Bình Dương không tiếp nhận cấp cứu khiến một người dân tử vong.

Văn phòng Chính phủ đã có Công điện số 5646 ngày 16/8 truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính về thông tin báo chí phản ánh việc 5 cơ sở y tế tại tỉnh Bình Dương không tiếp nhận cấp cứu khiến một người dân tử vong.

Công điện nêu rõ: Về thông tin báo chí phản ánh liên quan đến vụ việc 5 cơ sở y tế tại tỉnh Bình Dương không tiếp nhận cấp cứu dẫn đến một người dân tử vong, Thủ tướng yêu cầu Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Dương và Bộ Y tế chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Gia đình lo hậu sự cho người đàn ông xấu số

Trường hợp có hành vi vi phạm trong việc tiếp nhận, cấp cứu bệnh nhân thì phải xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật và công khai kết quả trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Thủ tướng cũng yêu cầu khẩn trương rà soát, chấn chỉnh ngay công tác tiếp nhận và cấp cứu đối với bệnh nhân; các trường hợp cấp cứu phải được tiếp nhận và xử lý kịp thời theo đúng quy định; đồng thời có các giải pháp cụ thể không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc và phải đáp ứng các nhu cầu chăm sóc y tế, khám chữa bệnh của người dân.

Trước đó báo chí phản ánh, ngày 15/8, ông N.D (57 tuổi, quê Trà Vinh) trọ tại thành phố Dĩ An, Bình Dương bị nôn ói cần đi cấp cứu.

Con gái ông N.D đã đưa cha đến 5 cơ sở y tế tại Dĩ An và Thuận An nhưng không được nhận cấp cứu vì các lý do: Đang điều trị bệnh nhân Covid-19, thiếu bác sĩ, thiếu trang thiết bị y tế, bác sĩ phải đi chống dịch Covid-19.

Đến 1h sáng ngày 14/8, con của ông N.D đành phải đưa cha về phòng trọ, 4 giờ sau, ông N.D trút hơi thở cuối cùng.

