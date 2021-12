Chiều 31/12, Công an tỉnh Bình Định cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thị xã An Nhơn đang tạm giữ hình sự, củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án đối với tài xế gây tai nạn khiến 2 người tử vong và 10 người khác bị thương.