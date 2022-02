Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh Bùi Quang Bình được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương.

Hôm nay (28/2), Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh; Ông Bùi Văn Khắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ công bố.

Tại lễ công bố, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an) đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Cục Trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu.

Lãnh đạo các đơn vị tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm, Thượng tá Bùi Quang Bình. Ảnh: Công an Quảng Ninh

Điều động Thượng tá Bùi Quang Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương. Các quyết định trên có hiệu lực từ 1/3.

Cũng tại buổi lễ, Đại tá Vũ Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh được giao phụ trách Công an tỉnh Quảng Ninh trong thời gian kiện toàn Ban Giám đốc Công an tỉnh.

Trước đó ngày 27/4/2020, Thượng tá Bùi Quang Bình được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Trước khi công tác tại Công an tỉnh Quảng Ninh, Thượng tá Bùi Quang Bình tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân năm 2002. Thượng tá Bùi Quang Bình có 14 năm làm việc tại Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh (PA04) và 4 năm làm Trưởng Công an huyện Đầm Hà.

Phạm Công