Bộ LĐTB&XH vừa công bố tình hình lương, thưởng Tết từ tổng hợp báo cáo từ các tỉnh, thành trên cả nước.

Theo đó, chỉ hơn 41.000 DN đang sử dụng 3,8 triệu lao động có báo cáo về tình hình lương, thưởng Tết năm nay, chiếm 15% tổng số lao động làm công hưởng lương cả nước.

Thưởng Tết năm nay giảm hơn so với năm ngoái

Trong đó, hơn 62% doanh nghiệp có báo cáo thưởng Tết Nguyên đán, với mức thưởng bình quân 6,1 triệu đồng/người (tương đương gần 1 tháng lương), giảm 3% so với Tết trước, và giảm gần 8% so với Tết năm 2020 (chưa có dịch Covid-19). Mức thưởng cao nhất tới nay được ghi nhận là 1,4 tỷ đồng, của doanh nghiệp tại Đà Nẵng.

Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước có mức thưởng Tết Nguyên đán bình quân gần 5,6 triệu đồng, giảm 4% so với Tết trước và giảm gần 10% so với Tết năm 2020.

Doanh nghiệp dân doanh mức thưởng Tết bình quân 5,9 triệu đồng/người, giảm 2% so với Tết trước, giảm gần 8% so với Tết năm 2020.

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thưởng bình quân hơn 6,6 triệu đồng/người, giảm 5% so với Tết trước và giảm gần 3% so với Tết năm 2020.

Tỷ lệ doanh nghiệp có thưởng Tết Nguyên đán năm nay chỉ hơn 69%, theo Bộ LĐ-TB&XH, do ảnh hưởng dịch Covid-19 trong năm vừa qua khiến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn.

Đơn hàng giảm, doanh nghiệp phải thu hẹp hoạt động, khó thu hồi công nợ đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh cả năm và thưởng Tết cho người lao động.

Với dịp Tết Dương lịch năm 2022, chỉ hơn 55% doanh nghiệp báo cáo có thưởng dịp này, với mức thưởng bình quân 1,3 triệu đồng/người, giảm tới 42% so với Tết Dương lịch năm 2021.

DN nhà nước có mức thưởng Tết Dương lịch bình quân 1,4 triệu đồng, giảm tới 69% so với Tết năm trước, và giảm 28% so với Tết Dương lịch năm 2020.

DN dân doanh thưởng bình quân 1,1 triệu đồng/người, giảm 46% so với Tết trước, nhưng tăng 43% so với Tết Dương lịch năm 2020.

DN có vốn đầu tư nước ngoài thưởng Tết Dương lịch bình quân gần 1,7 triệu đồng/người, giảm 28% so với Tết năm 2021, nhưng tăng tới 92% so với Tết năm 2020.

Về tiền lương của người lao động năm vừa qua, Bộ LĐ-TB&XH cho hay, tiền lương bình quân người lao động năm vừa qua đạt trên 7,8 triệu đồng/người/tháng, tăng 4% so với năm 2020.

Trong đó, lương bình quân cao nhất thuộc nhóm DN nhà nước với mức 9,1 triệu đồng/người/tháng, bằng lương năm 2020, nhưng giảm 2% so với năm 2019. Tiếp đến là khối DN có vốn đầu tư nước ngoài với mức lương bình quân 8,2 triệu đồng/người, tăng 2% so với năm 2020 và giảm mức tương ứng so với năm 2019.

Lương bình quân thấp nhất thuộc về người lao động khu vực DN dân doanh, với mức 7,5 triệu đồng/người/tháng, tăng 5% so với năm 2020 và tăng trên 3% so với năm 2019.

Bộ LĐ-TB&XH đã tổng hợp đề xuất các địa phương báo cáo Thủ tướng xuất cấp trên 158.136 tấn gạo đề hỗ trợ trên 2,7 triệu hộ thiếu đói dịp Tết và bị ảnh hưởng dịch Covid-19.

Nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022 từ 27 Tết, 4 khoản tiền được nhận Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 của người lao động với 9 ngày gồm 1 ngày trước, 4 ngày sau và 4 ngày thứ Bảy, Chủ nhật của tuần trước và sau Tết. Học sinh nhiều tỉnh được nghỉ tới 14 ngày.

Vũ Điệp