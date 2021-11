Chiều 30/11, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên cho biết, do mưa lớn ở thượng nguồn, nước lũ đổ về nhiều nên thủy điện xả lũ tăng dần.

Sáng 30/11, thủy điện Sông Hinh xả qua tràn 1.500m3/s, sau đó tăng dần và chạy máy 1.554m3/s.

Tại thủy điện La Hiêng 2, nước qua tràn, đã chạy máy xả về hạ du 475m3/s, sau đó tăng dần xả lũ qua tràn và chạy máy 5.400m3/s. Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ và vận hành máy 2.200m3/s, sau tăng lên khoảng 4.000m3/s.

Phía đầu nguồn thủy điện Sông Ba Hạ và thủy điện Sông Hinh xả lũ, nhiều vùng ở TP Tuy Hòa và các xã ven sông Ba ngập lụt

Ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết: "Chúng tôi đã thống nhất cho thủy điện Sông Hinh và Sông Ba Hạ xả lũ. Đến chiều ngày 30/11, tổng lượng về hạ du có thể lên 9.000m3/s trong vài giờ".

Người dân thu dọn đồ đạc chạy lũ

Với lượng xả về hạ du của 2 thủy điện như vậy, khả năng chiều tối nay, một số nơi ở TP Tuy Hòa và các xã ven sông Ba thuộc các huyện Tây Hòa, Phú Hòa, thị xã Đông Hòa sẽ bị ngập.

Thủy điện xả lũ, người dân nháo nhác dọn đồ tránh lũ

Không chỉ thủy điện xả lũ, 3 hồ thủy lợi lớn ở Phú Yên cũng xả tràn với lưu lượng từ 14-82m3/s, gây thêm áp lực ngập lụt cho nhiều vùng.

Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ

Ông Huỳnh Tấn Ân, Trưởng Phòng NN-PTNT huyện Đồng Xuân cho biết, từ sáng nay, lũ lớn trên sông Kỳ Lộ đổ về nhanh gây ngập lụt nhiều nơi. Hiện nay hồ chứa nước Phú Xuân mở hoàn toàn hai cửa xả lũ với tổng lưu lượng 551m3/s, dự báo nhiều vùng của huyện Đồng Xuân tiếp tục bị ngập sâu. Huyện đang chuẩn bị sơ tán dân vùng xung yếu.

Nước lũ dâng ở khu vực chợ Xéo, TP Tuy Hòa

Phía dưới huyện Đồng Xuân là huyện Tuy An, đường ĐT 641 đã bị ngập nhiều đoạn, giao thông chia cắt.

Ông Đinh Văn Thời, cán bộ tuần đường, Công ty Cổ phần và Quản lý đường bộ Phú Yên cho biết, nước lũ ở các xã An Định, An Nghiệp (huyện Tuy An) đang lên nhanh, nhiều nơi ngập sâu trên 1,5m.

Phía đầu nguồn thủy điện Sông Ba Hạ và thủy điện Sông Hinh xả lũ khiến nhiều vùng ở TP Tuy Hòa và các xã ven sông Ba thuộc các huyện Tây Hòa, Phú Hòa ngập lụt. Người dân gấp rút chuyển đồ đạc chạy lụt.

Bà Lê Thị Kim Chi, ở xã Bình Ngọc (TP Tuy Hòa) vừa dọn đồ chạy lụt vừa nói: "Nước lên nhanh quá, cả nhà tôi lo dọn dẹp mùng mền, chiếu gối, xoong nồi đưa lên xe ba gác chạy cho kịp".

Còn ông Lê Văn Khải, ở xã Hòa An (huyện Phú Hòa) cho biết: "Hồi trưa nước mới vô nửa sân, tôi vội vác bao lúa đến nhà hàng xóm có gác lửng gửi. Khi quay trở về, nước đã lên ngang đầu gối, tràn vô nửa nhà".

Hồ đập đồng loạt xả lũ, nhiều xã ở TT-Huế chìm trong biển nước Mưa lớn kết hợp các hồ thủy điện, thủy lợi điều tiết nước đón lũ khiến nhiều xã thuộc huyện Quảng Điền, Phong Điền, Phú Vang… (tỉnh TT-Huế) bị ngập lụt nghiêm trọng.

Trâm Trân