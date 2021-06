Vợ chồng ông Sơn, bà Lan ở quê nhà xã Thanh Lâm (huyện Thanh Chương, Nghệ An) không thể tin nổi có ngày phải đón vợ chồng con trai và các cháu cùng tử nạn về quê.

Chiều muộn 15/6, cơ quan CSĐT Công an Nghệ An đã hoàn tất thủ tục khám nghiệm thi thể 6 nạn nhân trong vụ cháy phòng trà. Họ lần lượt được người thân đưa về quê an táng.

Trong đó, 4 nạn nhân trong một gia đình được người thân đưa qua phòng trà Fill, 146, Đinh Công Tráng (TP Vinh) trước khi về quê nhà.

Đoàn xe tang dừng lại ở phòng trà Fill lần cuối trước khi đưa gia đình anh H. về quê an táng

Đoàn xe tang chở anh Nguyễn Trọng H. (SN 1983); chị Nguyễn Thị H. (SN 1984, vợ anh H.) đang mang thai và con nhỏ là cháu Nguyễn Đan N. (con gái), cháu Nguyễn Hoàng P. (con trai).

Đoàn xe tang đi chậm trên đường phố TP Vinh. Người dân 2 bên đường chứng kiến ngậm ngùi xót thương, một số không cầm được nước mắt, thương cho đôi vợ chồng trẻ và hai con thơ ra đi đột ngột trong vụ hoả hoạn.

Đoàn xe tang dừng ở phòng trà Fill vài phút rồi di chuyển về xóm 2, xã Thanh Lâm (huyện Thanh Chương) để làm thủ tục mai táng.

Ở quê nhà, bố mẹ anh H. là ông Nguyễn Trọng Sơn (63 tuổi) và bà Nguyễn Thị Lan (61 tuổi) không thể tin nổi, một ngày phải lo liệu chôn cất cùng lúc cả gia đình con trai.

Đoàn xe tang đưa thi thể về quê an táng

Khi đoàn xe về đến xã Thanh Lâm, hai vợ chồng bà Lan quỵ xuống được mọi người dìu vào nhà. Nhiều người thân, bà con lối xóm hai bên gia đình đã đến thắp hương, vái vọng, tiễn đưa gia đình anh H. về nơi yên nghỉ cuối cùng.

Xe dừng lại trước khi đưa ra nghĩa trang mai táng

Người dân đến chia buồn cùng gia đình nạn nhân xấu số

Theo những bước chân chậm rãi, cả 4 cỗ quan tài được đưa ra nghĩa trang. Họ được đặt ngay ngắn, hai vợ chồng nằm trên, các con của anh H. nằm lần lượt phía dưới. Nhìn 4 cỗ quan bất động cùng tiếng khóc xé lòng... khiến ai chứng kiến cũng không cầm được nước mắt.

"Chiều nay họ đã với quê nhà. Chỉ thương cha mẹ già lặng người trước quan tài con trai, con dâu và 2 cháu nội... Đời người như gió thoảng mây trôi, như chiếc lá gió qua bỗng chốc hóa vô thường" - anh Đ.T.Đ, người thân của gia đình nạn nhân xót xa nói.

Người thân khóc thương con cháu

Được biết, gia đình ông Sơn - bà Lan có 4 người con, anh H. là con cả trong nhà. Hơn 3 năm qua, anh H. làm nhiều nghề cho đến khi mở phòng trà có tiếng ở thành phố Vinh.

Bộ Công an thu nhiều mẫu vật trong vụ cháy phòng trà ở Nghệ An Công an, Viện Kiểm sát tỉnh Nghệ An phối hợp với Viện khoa học Hình sự (Bộ Công an), thu nhiều mẫu vật và hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ cháy phòng trà Fill, khiến 6 người tử vong.

Bảo An