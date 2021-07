Từ ngày anh D.C.C. (SN 1974, trú huyện Gia Lộc, Hải Dương) mất tích, vợ chồng nghi phạm Cao Toàn Năng không một lần xuất hiện tại nhà anh C.

Cổng thông tin điện tử Bộ Công an ngày 10/7 phát đi thông báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương ra quyết định khởi tố vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra ngày 28/11/2020 tại phường Bình Hàn, TP Hải Dương. Bị hại là anh D.C.C (SN 1974, trú tại thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương).

Cơ quan CSĐT quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Cao Toàn Năng (SN 1981, trú tại phường Bình Hàn, TP Hải Dương) về hành vi giết người, cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h sáng 28/11/2020, anh D.C.C. xuất phát từ nhà riêng tại phố Cuối, thị trấn Gia Lộc đến TP Hải Dương để thu hồi khoản nợ. Trước khi đi, anh C. nói với bố đẻ là đến nhà của Năng (cách đó hơn 10km) để lấy tiền. Gia đình cho biết, suốt gần 8 tháng qua, đó lần cuối cùng họ nhìn thấy anh C.

Căn nhà 124 phố Nguyễn Thượng Mẫn-nơi lực lượng công an khám nghiệm hiện trường

Chiều 12/7, thông tin với PV VietNamNet, ông D.C.H. (bố đẻ anh C.) cho biết, sau khi nhận tin cơ quan công an có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan đến việc con trai ông mất tích, gia đình mong muốn công lý được thực thi, kẻ gây ra tội ác phải chịu hình phạt thích đáng.

Theo ông H. suốt hơn 7 tháng ròng rã, gia đình đã gửi nhiều đơn thư gửi các cơ quan chức năng từ thị trấn đến huyện và tỉnh, đến nay vụ việc mới có những chuyển biến mới.

"Mới đây, khi gia đình hỏi về tiến độ điều tra, công an tỉnh Hải Dương cho biết, vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra, khi có kết quả sẽ mời gia đình lên thông báo", ông H. nói.

Vợ Cao Toàn Năng "nhẵn mặt" ở nhà tôi

Chia sẻ về việc con trai mất tích, ông H. cho biết buổi sáng trước lúc anh C. lên đường đi làm có nói với ông là đến nhà của Cao Toàn Năng để thu hồi khoản nợ.

"Lúc đó tôi ngồi máy khâu ở ngoài cửa chính, vì nghĩ đi hơn 10km nên chắc trưa con sẽ về ăn cơm với gia đình. Tuy nhiên, khi không thấy con về, gia đình gọi điện thoại thì thấy máy báo bận liên tục. Linh cảm của người cha, tôi thấy có điều chẳng lành xảy đến nên ngay hôm sau đi trình báo cơ quan chức năng", ông H. kể.

Hiện trường ven bờ sông nơi lực lượng chức năng khám nghiệm

Vẫn theo ông H., một ngày sau khi con trai mất tích bí ẩn, con rể út của ông cùng lực lượng công an tìm đến nhà của Cao Toàn Năng để nắm bắt tình hình. Tuy nhiên, theo lời kể của con rể thì vợ chồng Năng phủ nhận việc có gặp anh C. và cho biết, chỉ nợ anh 4 triệu đồng.

"Khi nghe vợ chồng Năng nói về số tiền vay con trai tôi từ cả tỉ đồng xuống chỉ còn 4 triệu là tôi đã biết có chuyện chẳng lành xảy ra", ông H. cho biết.

Nói về mối quan hệ với vợ chồng Cao Toàn Năng, ông H. cho biết, trước khi xảy ra sự việc con trai mất tích, từ năm 2016, vợ Cao Toàn Năng thường xuyên lui tới nhà ông để trò chuyện, hỏi vay tiền đến mức "nhẵn mặt".

"Vợ của Cao Toàn Năng tôi không xa lạ gì, đầu tiên là đến chơi làm quen, sau đó hỏi vay tiền. Tôi nhớ có lần đang ngồi làm máy khâu, nó (vợ Cao Toàn Năng - PV) giới thiệu thuốc, các sản phẩm cho tôi", ông H. nói và cho biết, từ ngày con trai mất tích thì "không thấy vợ chồng Cao Toàn Năng đến".

Được biết, mới đây cơ quan chức năng đã đến nhà và lấy mẫu tóc của các thành viên trong gia đình ông H. để phục vụ việc giám định.

Trả lời VietNamNet ngày 12/7, một nguồn tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết "các thông tin về vụ án nêu trên đã được đăng tải lên Cổng thông tin Bộ Công an, công an tỉnh đang điều tra và chưa cung cấp thêm thông tin về vụ án".

Đoàn Bổng