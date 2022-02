Chiều 16/2, sau một xảy ra vụ thảm án khiến 3 người thương vong ở xã Dân Tiến (huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên), gia đình nghi phạm và nạn nhân đều đang lo mai táng cho người đã mất.

Thông tin với phóng viên, một người thân trong gia đình nghi phạm Lê Văn Hữu (SN 1981, trú tại xóm Tân Tiến, xã Dân Tiến) cho biết, Hữu là con trai cả trong gia đình có 7 anh em. Thường ngày, Hữu đi làm tại 1 xưởng gỗ gần nhà.

Hữu đã lập gia đình và có 2 con, con lớn đã đi làm, cháu nhỏ đang học cấp 2. Sự việc xảy ra khiến người thân của Hữu và làng xóm rất sốc.

"Trước khi xảy ra vụ án tôi cũng nghe về việc 2 bên xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. Chỉ biết 1 người con của ông T. vay tiền của Hữu và chưa trả được, 2 bên từng có mâu thuẫn về chuyện này. Còn cụ thể vay bao nhiêu, vay thế nào thì tôi không nắm được”, người chú của Hữu cho hay.

Người chú cũng chia sẻ, bản thân Hữu là người khá kín tiếng, nên thời điểm trước khi xảy ra vụ án cũng không ai thấy điều gì bất thường về Hữu.

Theo thông tin phản ánh của người dân địa phương, qua tiếp xúc thường ngày, Hữu được đánh giá là hiền lành, chưa có điều tiếng xấu.

“Nghi phạm Hữu chưa có tiền án, tiền sự tại địa phương, gia đình Hữu có kinh tế bình thường, làm công việc tự do”, vị lãnh đạo UBND xã Dân Tiến thông tin thêm.

Nhị Tiến

Lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên cho hay, do nghi phạm đã tự tử nên không thể khởi tố bị can. Tuy nhiên, cơ quan công an vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc xem có người liên quan hay không để xử lý.