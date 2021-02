Sau 2 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bảo vệ nhà hàng ở bãi biển Mỹ Khê. Trước đó, anh đã dũng cảm lao ra biển cứu 2 học sinh đuối nước.

Trưa nay, ông Võ Minh Chính, Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê (TP Quảng Ngãi) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh Phạm Văn Phó (SN 980, trú xã Tịnh Hòa, TP Quảng Ngãi) - bảo vệ nhà hàng Mỹ Khê mất tích sau khi lao ra biển cứu người.

Theo ông Chính, khoảng 12h trưa nay, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể anh Phó tại khu vực biển xã Tịnh Khê, cách nơi xảy ra vụ việc khoảng 300m.

“Hai ngày qua, lực lượng cứu hộ phải dùng nhiều phương tiện như ca nô, mô tô nước, ghe thuyền và bay Flycam để tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Sóng to nên việc tìm kiếm hết sức khó khăn. May mắn đã tìm thấy anh Phó và giao cho gia đình đưa về nhà an táng.

Gia đình anh Phó hết sức khó khăn. Với sự dũng cảm của anh ấy, địa phương sẽ báo cáo sự việc để thành phố, tỉnh khen thưởng cho anh và kêu gọi mọi người giúp đỡ gia đình”, ông Chính chia sẻ.

Khu vực biển nơi xảy ra vụ việc

Cũng theo ông Chính, hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm học sinh Nguyễn Trần Gia Khang (SN 2005, trú thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) đang mất tích.

Trước đó, khoảng 7h40 ngày 20/2, nhóm học sinh lớp 10 gồm 9 em (cùng trú thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa) rủ nhau ra tắm biển tại khu vực trước nhà hàng Mỹ Khê.

Trong lúc đang tắm, em Nguyễn Trần Gia Khang (16 tuổi) không may bị dòng nước xoáy cuốn trôi mất tích.

Sau 2 ngày tìm kiếm, thi thể anh Phó được tìm thấy

Thấy vậy, 2 bảo vệ nhà hàng Mỹ Khê là anh Phó và bà Lê Thị Hồng Tâm lao ra ứng cứu. Tuy nhiên, sóng lớn khiến cả hai kiệt sức.

Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ nhanh chóng bơi ra cứu được bà Tâm vào bờ và đưa đến viện. Anh Phó và em Khang mất tích.

Hiện lực lượng cứu hộ đang sử dụng các phương tiện và Flycam tiếp tục tìm kiếm em Nguyễn Trần Gia Khang.

Lê Bằng