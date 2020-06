Người dân huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) tìm thấy thi thể bé Đ. trong căn nhà hoang sau 2 ngày mất tích.

Lãnh đạo UBND xã Quỳnh Tam (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, công an đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi bé trai 5 tuổi chết trong căn nhà hoang.

Nạn nhân là cháu Hồ Văn Đ. (SN 2015, trú tại xóm 9, xã Quỳnh Tam). Thi thể bé được tìm thấy trong căn nhà hoàng trong xã, cách nhà cháu khoảng 10km.

Cháu Đ. được tìm thấy sau 2 ngày mất tích

Nhận tin báo, Công an huyện Quỳnh Lưu cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, anh Hồ Văn Tụ (bố cháu Đ.) đến cơ quan công an trình báo, khoảng 15h chiều 7/6, cháu Đ. xin phép bố sang nhà hàng xóm chơi.

Đến tối cùng ngày, khi không thấy con về, gia đình tỏa ra khắp nơi tìm kiếm nhưng vẫn không có tin tức gì.

Người dân tập trung tại nhà cháu bé

Anh Tụ cũng đăng hình ảnh và đặc điểm nhận dạng của con mình lên mạng xã hội để nhờ mọi người nhờ giúp đỡ tìm kiếm.

Được biết, cháu Đ. là con út trong gia đình có 3 chị em.

