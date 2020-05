Hôm nay, các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines, hãng hàng không Bamboo Airways đã phối hợp cùng với các cơ quan chức năng Philippines đưa gần 200 công dân Việt Nam về nước an toàn. Công dân về nước đợt này là các trường hợp đặc biệt khó khăn như trẻ em chưa đến tuổi thành niên, trong đó có trẻ sơ sinh, phụ nữ đang mang thai, những người có bệnh nền, sinh viên không có nơi cư trú do ký túc xá đóng cửa, khách du lịch bị kẹt lại do ảnh hưởng của dịch Covid-19… Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines đã cử cán bộ trực tiếp đến sân bay để phối hợp với hãng hàng không hỗ trợ công dân hoàn tất các thủ tục trước khi lên máy bay về nước. Sau khi hạ cánh tại Cần Thơ, những người tham gia chuyến bay đều được kiểm tra sức khỏe và cách ly tập trung. Những trường hợp phát hiện dương tính với virus corona được chuyển đến điều trị tại các cơ sở y tế, đảm bảo ngăn ngừa lây nhiễm ra cộng đồng.