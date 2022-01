Những sai phạm về xây dựng tại "Tịnh thất Bồng Lai" gồm các công trình cũ và mới. Chính quyền địa phương cho biết, sẽ sớm cưỡng chế tháo dỡ.

Đại diện UBND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An hôm nay (10/1) cho hay, đơn vị này đã lập biên bản về việc xây dựng trái phép, sử dụng đất sai mục đích xảy ra tại hộ gia đình bà Cao Thị Cúc (62 tuổi) ở ấp Lập Thành, xã Hoà Khánh Tây, huyện Đức Hoà, với tên gọi là "Tịnh thất Bồng Lai" hay "Thiền am bên bờ vũ trụ".

Công trình mới xây dựng tại "Tịnh thất Bồng Lai" là vi phạm khi có phần xây dựng trên đất nông nghiệp

“Hiện trường căn nhà trên đang được phong tỏa bởi các lực lượng để phối hợp cùng cơ quan công an làm rõ các sai phạm. Về các vi phạm xây dựng tại hộ bà Cúc, chúng tôi sẽ cưỡng chế, tháo dỡ nhưng vào thời điểm nào đó thích hợp”, lãnh đạo UBND huyện Đức Hoà cho hay.

Được biết, trong ngày 10/1 có một số người đang tiến hành tháo dỡ các hạng mục tại “Tịnh thất Bồng Lai”. Một số hàng xóm xung quanh cho biết, đây là những người làm công ở địa phương và có thể là ông Lê Tùng Vân (90 tuổi, là người đứng đầu) và chủ hộ là bà Cao Thị Cúc, thuê đến để tháo dỡ.

Vị đại diện UBND huyện Đức Hoà cũng nói: "khả năng là ông Lê Tùng Vân thuê đến tháo dỡ các hạng mục được xác định là vi phạm về xây dựng. Hiện chính quyền địa phương chưa có kế hoạch, chưa triển khai lực lượng để cưỡng chế, tháo dỡ”.

Việc vi phạm về xây dựng xảy ra tại “Tịnh thất Bồng Lai” được xác định là có cả công trình cũ và mới.

Đại diện UBND huyện xác nhận và cho biết thêm: "Tịnh thất Bồng Lai xây dựng một công trình có kết cấu nhiều tầng. Hiện đang làm dở dang, nhưng bước đầu xác định là xây dựng trên đất nông nghiệp, chưa chuyển đổi mục đích sử dụng".

Trước đó, giữa năm 2019, UBND huyện Đức Hoà từng lập biên bản về vi phạm xây dựng tại hộ gia đình bà Cúc.

Tiến trình điều tra các vụ án xảy ra tại "Tịnh thất Bồng Lai" đang được dư luận rất quan tâm

“Tịnh thất Bồng Lai” hay “Thiền am bên bờ vũ trụ” mới đây gây xôn xao dư luận khi Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Long An và Công an huyện Đức Hoà cùng lúc điều tra những vụ án liên quan đến người đứng đầu, là ông Lê Tùng Vân (90 tuổi) và những cá nhân khác tại đây, về nhiều tội danh như: “loạn luân”, “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, tổ chức, cá nhân”.

Ngày 3/1 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hoà đã khởi tố bị can ông Lê Tùng Vân và 3 con gồm: Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi) và Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi) về tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, tổ chức, cá nhân”. Riêng 3 con bị bắt tạm giam, còn ông Lê Tùng Vân được giải quyết cho tại ngoại điều tra.

Hiện dư luận đang chú ý vào tiến trình điều tra của Công an tỉnh Long An xung quanh những cá nhân sinh sống tại “Tịnh thất Bồng Lai” nhiều tai tiếng này.

Trang Nguyễn