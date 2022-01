Khoản 5 Điều 5 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 2016, hành vi “Lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo để trục lợi.” là 1 trong các hành vi bị nghiêm cấm. Nếu hành vi vi phạm quy định pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo gây hậu quả nghiêm trọng thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Theo đó, người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. Phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.. Theo luật sư Chánh, nếu các cá nhân tại cơ sở "Tịnh Thất Bồng Lai" dùng thủ đoạn gian dối trong việc kêu gọi từ thiện …để chiếm đoạt tài sản, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" được quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)