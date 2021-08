Phát hiện người phụ nữ điều khiển xe máy chở người già đi cấp cứu có biểu hiện ngất xỉu, Tổ CSGT-TT Công an TP Vinh(Nghệ An) kịp thời chở người đến bệnh viện cấp cứu vượt qua cơ nguy kịch.

Sáng nay 22/8, Thiếu tá Lê Đăng Khoa – Phó đội trưởng Đội CSGT-TT (Công an TP Vinh) cho biết, vào 14h15 phút ngày 21/8, tại chốt phòng, chống dịch Covid-19 tại đường Dũng Quyết giao với Ngô Thì Nhậm, phường Trung Đô, tổ công tác phát hiện thấy một người phụ nữ đi xe máy, phía sau chở một cụ bà đã lớn tuổi.

Cụ bà có bà ngồi phía sau có biểu hiện ngất xỉu, nguy hiểm đến tính mạng. Tổ công tác đã tiếp cận, đỡ cụ bà, hỏi thăm và được biết người phụ nữ chở mẹ đi cấp cứu có tiền sử bệnh tim.

Lực lượng CSGT, CSCĐ tại chốt phòng, chống dịch chở người đi cấp cứu

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nên bà không thường xuyên đi viện thăm khám. Gần đây, bệnh của bà có dấu hiệu trở nặng, khó thở.

Không chần chừ, Thượng uý Hoàng Danh Chánh - Tổ trưởng cùng Trung uý Nguyễn Văn Trịnh, cán bộ Đại đội CSCĐ (Công an tỉnh Nghệ An) dùng ô tô riêng để đưa bà đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An.

Tại đây, tên của người được chở đi cấp cứu là bà Trần Thị Dũng (SN 1948), trú tại xóm Phú Điền, xã Hưng Thành, huyện Hưng Nguyên. Người phụ nữ dùng xe máy chở mẹ mình đi cấp là chị Ngô Thị Oanh.

Sau khi đưa bà đến viện an toàn, các y, bác sỹ bệnh viện đã nhanh chóng chăm sóc kịp thời.

Bà Trần Thị Dũng đã vượt qua cơn nguy kịch, sức khỏe tốt lên

Trao đổi với PV, chị Ngô Thị Oanh cho biết, do dịnh bệnh Covid-19, mấy hôm nay mẹ chị phải nằm chăm sóc ở Trạm y tế xã.

“Chiều qua trời nắng gắt, mẹ tôi phát bệnh nhưng gọi xe để đưa đi bệnh viện cấp cứu không được. Bởi vì ở Hưng Nguyên đang thực hiện Chỉ thị 16, không ai dám ra đường. Tôi đành phải chở mẹ một mình lên xe máy. Khi đến chốt kiểm dịch thì gặp các anh CSGT chở bà đến bệnh viện cấp cứu.

Gia đình rất biết ơn lực lượng tại chốt kiểm dịch đã đưa mẹ tôi đi cấp cứu kịp thời” – chị Oanh xúc động nói.

Quốc Huy