Lợi dụng tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp khi nhiều lực lượng phải gồng mình chống dịch, tội phạm buôn lậu gia tăng vùng biên giới Cao Bằng.

Tuy nhiên, qua nhiều đợt truy quét tổng lực, các đường dây buôn lậu quy mô lớn bị chặn đứng khi đến biên giới Cao Bằng.

Theo Công an tỉnh Cao Bằng, từ đầu năm 2021 đến nay, trên tuyến biên giới tỉnh Cao Bằng, lực lượng Công an phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát tại các đường mòn, lối mở qua lại hai bên biên giới Việt - Trung để kịp thời ngăn chặn hoạt động vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới.

Đồng thời, Công an Cao Bằng phối hợp triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, triển khai các đợt cao điểm, tập trung nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh xử lý các hành vi liên quan đến hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại. Sự vào cuộc đồng bộ của lực lượng Công an tỉnh đã kiềm chế tội phạm buôn lậu. Các đường dây vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới hầu như diễn ra ở mức độ nhỏ lẻ, không xảy ra các vụ việc có tính chất mức độ nghiêm trọng.

Tính riêng từ đầu năm 2021 đến nay, Công an tỉnh đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 34 vụ/47 đối tượng liên quan hoạt động buôn lậu, buôn bán, vận chuyển hàng cấm. Trong đó, khởi tố 6 vụ/12 bị can; xử phạt vi phạm hành chính 28 vụ/35 đối tượng, phạt tiền hơn 400 triệu đồng, hàng tịch thu bán sung quỹ nhà nước hơn 4,5 tỷ đồng. Các tang vật chủ yếu là pháo nổ, nguyên liệu thuốc lá, thực phẩm đông lạnh, rượu.

Nổi bật trong số các vụ việc nêu trên là việc Công an huyện Trùng Khánh phát hiện, bắt giữ hai vụ buôn lậu nguyên liệu thuốc lá, thu giữ gần hai tấn tang vật.

Vụ việc trên được Công an huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng phát hiện lúc rạng sáng ngày 23/4/2021. Các lực lượng của Công an huyện làm nhiệm vụ tại Quốc lộ 34, thị trấn Trà Lĩnh phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát 29C-359.34 do Phan Quốc Lợi (SN 1987, trúthị trấn Trà Lĩnh) điều khiển di chuyển theo hướng Cửa khẩu Trà Lĩnh - Thành phố có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, phát hiện có 20 kiện nguyên liệu thuốc lá với tổng khối lượng 940 kg. Tại thời điểm kiểm tra, Lợi không xuất trình được giấy tờ liên quan đến nguồn gốc, xuất xứ số thuốc lá trên, tổ công tác tiến hành lập biên bản tạm giữ tang vật và phương tiện để xác minh, làm rõ.

Phan Quốc Lợi và số nguyên liệu thuốc lá buôn lậu

Tiếp đó, Tổ công tác tiếp tục phát hiện xe ô tô bán tải di chuyển theo hướng Cửa khẩu Trà Lĩnh - Thành phố có biểu hiện nghi vấn. Khi ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, đối tượng đã đâm vào xe của lực lượng chức năng rồi bỏ chạy và bỏ lại 15 kiện nguyên liệu thuốc lá với tổng khối lượng khoảng 700 kg.

Ngoài mặt hàng thuốc lá, các đối tượng vận chuyển pháo nổ cũng bị lực lượng Công an Cao Bằng bắt giữ, xử lý. Đặc biệt vào thời điểm cuối năm, cận Tết Nguyên đán, các hoạt động buôn bán pháo nổ đang manh nha các hoạt động nhằm tuồn hàng qua các đường mòn, lối mở.

Liên quan đến nội dung trên, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) mới đây ký ban hành kế hoạch về cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Theo nội dung kế hoạch, Ban Chỉ đạo 138/BCA Bộ Công an có tăng cường chỉ đạo lực lượng Công an toàn quốc triển khai đấu tranh, triệt phá các đường dây, ổ nhóm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đặc biệt là các loại mặt hàng liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Các nhóm mặt hàng tiêu dùng phục vụ Tết Nguyên đán như pháo, thực phẩm, rượu, bia, thuốc lá, bánh kẹo, hoa quả.

Đặc biệt, đối với các tỉnh: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Gia Lai, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang… cần tăng cường tuần tra, kiểm soát, phối hợp giữa các lực lượng chức năng trên các tuyến biên giới.

Đoàn Bổng