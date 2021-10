Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu Công an TP.HCM nói như vậy tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh chiều 28/10.

Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết, sau khi TP tạm dừng hoạt động 51 chốt kiểm soát liên tỉnh, Công an TP.HCM đã tăng cường các tổ tuần tra lưu động.

Thượng tá Lê Mạnh Hà cung cấp thông tin tại buổi họp báo

Theo đó, mỗi ngày, các đơn vị đã tổ chức trên 600 tổ tuần tra. Cụ thể, ngày 27/10 có 641 tổ, ngày 28/10 là 637 tổ.

Các tổ tuần tra đã xử lý 1.563 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, xử phạt hơn 248 triệu đồng; có 4 trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19 bị xử lý.

Ông Hà cũng thông tin, từ ngày 1/10 đến nay, Công an TP.HCM đã tăng cường các biện pháp về phòng chống tội phạm, do đó tình hình an ninh trật tự cơ bản ổn định.

Thượng tá Hà thống kê, từ 1/10 đến 28/10, TP.HCM xảy ra 216 vụ phạm pháp hình sự, so với cùng kỳ năm 2020 giảm 78 vụ (26,53%). Tuy nhiên, so với thời gian liền kề (từ 3-30/9) thì số vụ phạm pháp hình sự tăng 96 vụ (80%).

Đáng chú ý, theo ông Hà, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra 22 vụ, tăng 12 vụ so với cùng kỳ, tương đương 120%; so với thời gian liền kề tăng 11 vụ, tương đương 100%.

"Như vậy, qua thống kê, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản tăng so với cả cùng kỳ và thời gian liền kề", ông Hà nói.

Ông Hà cho biết, Công an TP.HCM đã chỉ đạo, tăng cường lực lượng cảnh sát khu vực về địa phương để nắm tình hình, xử lý vụ việc ngay từ đầu. Cùng với đó, chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ sử dụng tốt trang thiết bị kỹ thuật để rà soát, nắm tình hình và chỉ đạo các lực lượng, đẩy mạnh công tác điều tra, giám sát.

Chủ tịch TP.HCM giải thích lý do chỉ cho quận 7 và Thủ Đức bán rượu bia Theo Chủ tịch TP Phan Văn Mãi, vẫn còn có ý kiến trái chiều về việc bán rượu bia nên TP chỉ cho phép hai địa phương thí điểm để có thực tiễn đánh giá, từ đó có cơ sở mở rộng hay không.

Hồ Văn