Chính quyền TP.HCM nhấn mạnh, ai khó khăn vì đại dịch Covid-19 đều được nhận hỗ trợ. Chính sách mới sẽ quy định không phân biệt đối tượng, kể cả trẻ sơ sinh.

Đến ngày 6/9 phải xong các gói hỗ trợ

Các thắc mắc của người dân về gói hỗ trợ an sinh được Phó Chủ tịch TP.HCM Võ Văn Hoan giải đáp một cách minh bạch trên chương trình livestream “Dân hỏi - Thành phố trả lời” tối 1/9.

Theo đó, nhiều lao động, người dân nghèo đã gửi tới chương trình những câu hỏi, như: tại sao gói hỗ trợ của TP 1,5 triệu/người mà họ chưa được nhận; nhiều người cho biết đã cạn tiền, hết thực phẩm nhưng kêu hoài chẳng thấy chính quyền tới hỗ trợ…

Phó Chủ tịch TP.HCM Võ Văn Hoan khẳng định, ai gặp khó khăn vì dịch Covid-19 đều được hỗ trợ

Giải đáp những vấn đề nay, ông Võ Văn Hoan khẳng định: “Hiện nay, chủ trương của TP là ai gặp khó khăn vì đại dịch Covid-19 đều được TP hỗ trợ. Hỗ trợ về túi an sinh, các gói hỗ trợ bằng tiền mặt 1,5 triệu/người”.

Cụ thể, ông Hoan cho biết, thời gian qua TP đã thực hiện hai gói hỗ trợ với các nhóm đối tượng khác nhau.

Tuy nhiên, đối tượng gặp khó khăn vì dịch luôn biến động, vì càng kéo dài siết chặt giãn cách xã hội thì người nghèo càng nghèo, người khó càng khó khăn. Đến giờ, dường như đại bộ phận người dân đều gặp khó khăn.

Do đó, theo ông Hoan, chính sách hỗ trợ đưa ra để giải quyết khó khăn cho người dân càng nhanh càng tốt. Nhưng thời gian qua, triển khai cũng có nơi, có địa bàn làm chậm.

“Thực tế có một số nơi trục trặc, làm chậm, mang tính cá biệt, TP đã chỉ đạo các địa phương đến ngày 6/9, phải thực hiện xong các gói hỗ trợ hiện có”, ông Hoan nhấn mạnh.

Ông Hoan cũng khẳng định trước người dân, ai không nằm trong gói hỗ trợ đợt 1, sẽ nhận hỗ trợ trong đợt 2. Ai thực sự khó khăn đều được hỗ trợ, không cần giấy tờ gì, chính quyền cơ sở lập danh sách đề xuất hỗ trợ là được.

Đồng thời, ông Hoan lưu ý, người dân chưa nhận được hoặc chậm nhận, cứ phản ánh thẳng với chính quyền, có địa chỉ cụ thể, để được giải quyết nhanh.

Địa bàn đông phát chậm, cần dân chia sẻ

Cũng liên quan đến thắc mắc trên, ông Lê Văn Thu, Trưởng Ban Tuyên giáo đối ngoại MTTQ TP.HCM cho biết, khi nhận phản ánh, chương trình SOS của MTTQ đến xác minh ngay; nếu đúng là phát túi an sinh; cũng có thông tin gửi quận, huyện để họ xác minh và phát cho dân.

Bộ đội tham gia phát túi quà hỗ trợ an sinh đến cho người dân. Ảnh: Thanh Tùng

Ông Thu cũng thừa nhận, đôi khi người dân điện phản ánh hệ thống tổng đài quá tải, "hoặc là anh em đang chạy đi thực hiện xác minh thông tin nên không nghe được. Người dân cũng nên kiên trì, canh điện thoại".

“Thực tế chậm và có trục trặc là tại các địa bàn đông dân cư, đông công nhân ở trọ, cơ sở nhiều lúc làm không xuể, nên chậm, chưa phát tới, người dân phải thấu hiểu và chia sẻ”, ông Thu nói thêm.

Ông Lê Văn Minh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng cho hay, hiện nay mỗi UBND phường, xã chỉ có 23 cán bộ công chức, Ban chỉ huy quân sự thì mỗi nơi có 15 người, cộng thêm công an thì cũng được 20-25 người… và ban điều hành khu phố 5 người.

"Cũng có việc thời gian qua anh em làm việc phòng, chống dịch tổn hao sức khỏe, một số tổ trưởng, tổ phó dân phố lớn tuổi, không nhanh hơn người trẻ; thứ nữa là người dân phản ánh chậm là ở các địa bàn đông dân cư", ông Minh nhìn nhận.

Có những địa bàn rộng, đông dân cư như quận 8, Gò Vấp, quận 12… thường xuyên nhận phản ánh của người dân.

Theo ông Minh, ở những địa bàn khu dân cư, tổ dân phố khoảng 50 hộ dân thì khác hoàn toàn với tổ 300 hộ; mà trong 300 hộ đó có khoảng 60% hộ khó khăn cần hỗ trợ. Nên phải làm từng bước, chậm nhưng sẽ phát hỗ trợ đến người dân, không để ai thiếu đói.

Gói an sinh tiếp tục 3-4 tháng nữa

Kết thúc chương trình Dân hỏi - TP trả lời, Phó Chủ tịch TP Võ Văn Hoan chia sẻ: “Muốn nhanh lắm nhưng nó cứ chậm. Nói chậm là so với nhu cầu khẩn thiết của người dân. Trong 2 tháng 3 chính sách cả triệu người như vậy, thì toàn bộ bộ máy vận hành theo hướng đó. Làm chính sách thì nhanh, chi cũng nhanh, nhưng đối với một bộ phận người dân chưa nhận được thì là quá chậm”.

Theo ông Hoan, việc chậm này có nhiều yếu tố, nhưng TP sẽ chỉ đạo địa phương và cơ sở xử lý nhanh những điểm nóng, bức xúc. Bây giờ không xem xét, mà phải giải quyết ngay. Nếu có thì xem có bị trùng lặp hay không, còn đã là "tiếng kêu" thì phải ngay lập tức hỗ trợ cho dân.

Ông Hoan cũng bày tỏ, những thắc mắc này đặt ra cho chính quyền TP khi xây dựng chính sách mới phải giải quyết được, không để lặp lại tình trạng như vậy.

“Dĩ nhiên đó là quan điểm xử lý, còn trong thực tế có thể còn, nhưng tinh thần phải giải quyết được những khúc mắc trong công tác tổ chức, quản lý, điều hành việc phân phối hỗ trợ hiện nay" ông Hoan bộc bạch.

Cũng tại buổi giải đáp, ông Hoan thông tin, TP đang xây dựng một kịch bản sau ngày 15/9 sẽ làm gì?. Hiện chưa nói được, nhưng tinh thần vẫn là trên nền tảng của tình hình kiểm soát dịch bệnh của TP, của các tỉnh. Trên tổng thể đó, TP sẽ đưa ra phương án kiểm soát được hay quá mức,… Nhưng dù theo cách tích cực nhất, là kiểm soát được thì vẫn phải thực hiện gói an sinh xã hội ít nhất 3-4 tháng nữa.

Phó Chủ tịch TP lý giải, để TP khởi động lại, hồi phục kinh tế thì phải có độ trễ, để các DN chuẩn bị máy móc, vật tư thiết bị, và cả yếu tố 5K,… Những việc này cần có thời gian, nên phải lo cho người dân.

Nói về chính sách mới, ông Hoan cho biết, có thay đổi cơ bản, một là không xác định đối tượng (không có việc làm, không thu nhập,…), thậm chí không phân biệt già trẻ, đặc biệt tính cả trẻ sơ sinh, vì các em cũng cần sữa. Đồng thời, tính theo từng người trong gia đình, không tính theo hộ.

Về gói hỗ trợ, chính sách mới cũng tính toán, ngoài gói hỗ trợ cần thiết đều cho mọi người thì có 2 triệu túi an sinh. Trước đây gói quà này do MTTQ vận động, nay đã hết, sau đây TP sẽ chi ngân sách để thực hiện. Gói này dùng để giải quyết cấp bách vào thời điểm cấp bách, không phân biệt nhận mấy lần. Về giá trị của các gói TP đang cân nhắc.

Thay mặt chính quyền TP, ông Hoan ghi nhận hết ý kiến của người dân, đồng thời mong người dân bình tĩnh cùng chia sẻ, gánh vác, cùng chính quyền vượt qua khó khăn thách thức để chiến thắng đại dịch, hướng đến cuộc sống trong điều kiện bình thường mới.

Đã chuyển về địa phương hơn 1,2 triệu túi an sinh

Tính từ 15/8 đến 1/9, Trung tâm an sinh TP đã tiếp nhận các loại hàng hóa nhu yếu phẩm và các thiết bị y tế bảo hộ … trị giá hơn 51,3 tỷ đồng. Đã phân phối đến các bệnh viện dã chiến, bệnh viện điều trị Covid-19 và 22 quận, huyện, TP Thủ Đức, các bếp ăn từ thiện, lực lượng công an TP, Bộ Tư lệnh TP, BCH Quân sự TP Thủ Đức… trị giá hơn 39,7 tỷ đồng.

Về kế hoạch 2 triệu túi an sinh, Trung tâm an sinh đã chuyển tới các quận, huyện, TP Thủ Đức hơn 1,2 triệu túi, để hỗ trợ người dân.

Cùng với đó, chương trình SOS của Trung tâm an sinh TP đã hỗ trợ hơn 8.600 phần quà và gần 7.300 lốc sữa.

Thông qua phản ánh Tổng đài 1022 (phản ánh nhiều lần chưa được giải quyết) hỗ trợ hơn 2.600 phần quà; Thông qua Tổng đài Mặt trận và đường dây nóng là gần 6.000 phần quà (là những tin bà con cần gấp lương thực, thực phẩm) và 34 phần quà thăm hỏi, động viên các nhân sĩ, trí thức, cán bộ Mặt trận nghỉ hưu...

MTTQ cũng cho biết, hưởng ứng cuộc vận động, đã có hơn 20.000 chủ nhà trọ miễn, giảm giá thuê cho hơn 273.000 phòng trọ, với số tiền 158 tỷ đồng....

Hồ Văn - Bảo Anh

