Danh sách người khó khăn do Covid-19 tại TP.HCM sẽ được cập nhật lên ứng dụng để bảo đảm chi trả công khai, minh bạch, không bỏ sót.

TP.HCM sẽ chi hỗ trợ lần 3 cho người có hoàn cảnh khó khăn do Covid-19 qua ứng dụng cài đặt trên điện thoại. Dự kiến có khoảng 7,347 triệu người sẽ được nhận mỗi người 1 triệu đồng, bắt đầu từ 1/10.

Việc phân bổ gói hỗ trợ đợt 3 sẽ được thực hiện qua ứng dụng SafeID Delivery. (Ảnh: H.Đ)

Trả lời VietNamNet, đại diện Sở LĐ-TB-XH hôm 28/9 cho biết đang rà soát lại danh sách những người được xét duyệt hỗ trợ để tiến hành cấp phát kịp thời cho người dân.

Theo kế hoạch, việc chi trả sẽ thực hiện qua ứng dụng SafeID Delivery do Công ty TNHH MTV phát triển Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) phát triển.

UBND.TP trước đó đã chỉ đạo 312 xã, phường, thị trấn rà soát những người dân gặp khó khăn trên địa bàn, lập danh sách và nhập lên ứng dụng. Mỗi xã, phường sẽ được cấp một tài khoản do Chủ tịch UBND phụ trách theo dõi, chỉ đạo.

Ở cấp quận, huyện, đơn vị phát triển sẽ cấp 2 tài khoản quản trị cho Chủ tịch UBND và Trưởng phòng LĐ-TB&XH để theo dõi tiến độ chi trả, kiểm tra, đôn đốc các xã, phường, thị trấn, thiết lập và chuẩn bị báo cáo định kỳ về tình hình triển khai hỗ trợ cho UBND TP thông qua Sở LĐ-TB&XH.

QTSC đã thực hiện tập huấn cho các đơn vị cấp cơ sở trong việc sử dụng phần mềm quản lý chi trả đợt 3, gồm hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng trên điện thoại khi thực hiện chi trả.

Khi các đơn vị cơ sở có thắc mắc, phía QTSC và tổng đài 1022 sẽ thực hiện hướng dẫn về mặt sử dụng phần mềm.

Trong ngày đầu thực hiện chi trả, QTSC sẽ tổ chức lực lượng kiểm tra, theo dõi và xử lý kịp thời những tình huống phát sinh để hạn chế ảnh hưởng đến quá trình chi trả.

Lãnh đạo TP Thủ Đức trao quà cho một hộ dân khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Như Sỹ

Trong đợt chi trả thứ 3 sắp tới, UBND TP yêu cầu các địa phương triển khai chính sách hỗ trợ đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách. Đồng thời, phải ứng dụng công nghệ thông tin trong rà soát, đối chiếu và chi trả hỗ trợ cho người dân.

Sau khi rà soát qua ứng dụng, mỗi người được duyệt hỗ trợ sẽ nhận 1 triệu đồng, chi trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo đăng ký của người dân.

TP sẽ chi theo nguyên tắc chi đúng, chi đủ, không bỏ sót, không trùng lắp, không phân biệt thường trú, tạm trú, lưu trú và công khai minh bạch.

Như vậy, trong đợt hỗ trợ thứ 3, TP sẽ chi nguồn kinh phí khoảng 7.347 tỉ đồng. Trước đó, đầu tháng 7, TP chi đợt 1 tổng giá trị 866 tỉ đồng hỗ trợ những người bị tạm hoãn làm việc, không hưởng lương; hộ kinh doanh phải ngừng hoạt động, người lao động tự do thuộc 6 nhóm quy định, phải có tạm trú.

Ở đợt 2, thành phố tung thêm gói 900 tỉ đồng, triển khai từ 5/8, nhắm vào những người lao động tự do gặp khó khăn do dịch Covid-19; các hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn; các hộ lao động nghèo đang sinh sống tại các nhà trọ, khu lao động động nghèo, khu vực bị phong tỏa.

Tới 22/8, TP.HCM tiếp tục chi bổ sung gói an sinh lên đến 2.576 tỷ đồng để hỗ trợ hơn 1 triệu hộ lao động nghèo và 669.170 lượt người lao động tự do để vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

TP.HCM chi 7.300 tỷ đồng hỗ trợ hơn 7,3 triệu người gặp khó khăn TP.HCM hỗ trợ đợt 3 khoảng 7.300 tỷ đồng cho các đối tượng khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Thời gian dự kiến bắt đầu từ ngày 24/9.

Hải Đăng