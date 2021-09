TP.HCM không mở cửa ồ ạt mà thực hiện từng bước chặt chẽ

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình nói như vậy tại buổi họp báo sáng 30/9.

Sáng nay (30/9), Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM tổ chức họp báo công bố một số nội dung nới lỏng giãn cách xã hội, áp dụng từ 18h ngày 30/9.

Ông Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cùng Ban chỉ đạo thực hiện việc công bố này. Tham dự còn có ông Lê Hải Bình, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đây là việc mà người dân chờ đợi sau hai tuần tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 tăng cường. Sau 30/9, những nhóm người nào được phép ra đường; các lĩnh vực nào được phép hoạt động và hoạt động trên nguyên tắc nào?.

Mở đầu buổi họp báo, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hòa Bình triển khai Chỉ thị của UBND TP.

Để tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch và thực hiện mục tiêu kép, UBND TP ra Chỉ thị "tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TP".

Theo đó, trong thời gian qua TP.HCM đã triển khai quyết liệt, đồng bộ, tích cực Nghị quyết số 86 của Chính phủ và Nghị quyết 05 ngày 15/9 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP, công tác phòng, chống dịch của TP đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, hệ thống y tế được tăng cường, củng cố; số ca nhập viện, chuyển nặng và tử vong liên tục giảm; tỷ lệ tiêm vắc xin cho người từ 18 tuổi trở lên đạt trên 95% được tiêm mũi 1 và trên 45% được tiêm mũi 2.

Một số hoạt động thí điểm phục hồi kinh tế - xã hội tại Quận 7, huyện Cần Giờ, Củ Chi đảm bảo an toàn; ý thức của người dân và doanh nghiệp về công tác phòng, chống dịch được nâng cao.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình phát biểu tại họp báo

Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP vẫn còn phức tạp. Cụ thể, số ca mắc mới, số ca nhiễm bệnh đang điều trị tại nhà và tại các cơ sở y tế, tỷ lệ tử vong vẫn còn cao. Mặt khác, tỷ lệ tiêm vắc xin tại các tỉnh trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam còn rất thấp, tỷ lệ tiêm vắc xin mũi 2 chưa cao, đòi hỏi các quyết định, chính sách phục hồi kinh tế của TP phải cân nhắc, thận trọng, kỹ lưỡng, phù hợp với cả Vùng.

Nhằm phát huy thành quả đã đạt được trong phòng, chống dịch Covid-19, từng bước phục hồi kinh tế - xã hội phù hợp với giai đoạn hiện nay và tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả Nghị quyết 86, phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” của Chính phủ, Chủ tịch UBND TP yêu cầu các tổ chức, cá nhân trên địa bàn nghiêm chỉnh thực hiện việc tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội với các nội dung cụ thể như sau:

Về mục tiêu:



- Tăng cường kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh trên toàn địa bàn TP; kéo giảm số ca nhập viện và số ca tử vong đến mức thấp nhất; ưu tiên bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết, trước hết; củng cố, phục hồi hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở.

- Từng bước khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội TP an toàn, hiệu quả; quan tâm mở các hoạt động của khu vực sản xuất, dịch vụ; đảm bảo an sinh xã hội bền vững cho người dân TP.

- Đưa sinh hoạt của người dân bước sang trạng thái bình thường mới.

Theo ông Bình, nếu mở các hoạt động thi ưu tiên liên quan đến sản xuất kinh tế, khôi phục kinh tế và ưu tiên đưa sinh hoạt của người dân từng bước về trạng thái bình thường.



Nguyên tắc:



- Phát huy vai trò chủ thể, huy động mọi nguồn lực của người dân, doanh nghiệp tham gia phòng, chống dịch và phục hồi kinh tế - xã hội.

- Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế; tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành, cơ quan, địa phương trong Vùng; nối lại các chuỗi cung ứng sản xuất, chuỗi cung ứng lao động.

- Tăng cường ứng dụng CNTT trong phòng, chống dịch Covid-19 và đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; giải quyết hiệu quả, không phát sinh thêm thủ tục hành chính không thật cần thiết đối với người dân và doanh nghiệp.

- Phát huy hiệu quả giữa lãnh đạo, chỉ đạo tập trung và phân cấp mạnh mẽ đối với các ngành, các cấp, quận, huyện, TP Thủ Đức và phường, xã, thị trấn nhằm đề cao trách nhiệm, phát huy sự chủ động, tích cực, sáng tạo trong phòng, chống dịch, phục hồi kinh tế và thực hiện an sinh xã hội.

- Triển khai từng bước thận trọng, chặt chẽ, chắc chắn theo phương châm "An toàn là trên hết", “An toàn tới đâu mở cửa tới đó, mở cửa thì phải an toàn”. Bám sát tình hình thực tiễn để xem xét áp dụng biện pháp cao hơn hoặc nới lỏng giãn cách xã hội phù hợp.

Mở cửa chắc chắn, có lộ trình

Ông Bình cho rằng, nguyên tắc không mở cửa ồ ạt, mà thực hiện từng bước chặt chẽ, chắc chắn, có lộ trình, mở khu vực nào theo sự cho phép.

Tương tự vậy, hoạt động của người dân dần đưa trở về trạng thái bình thường, nhưng không có nghĩa người dân được ra đường hết.

Về các biện pháp thực hiện, ông Bình nêu sau ngày 30/9, tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, từng bước nới lỏng giãn cách xã hội theo lộ trình tương ứng với diễn biến tình hình dịch bệnh tại TP và kết quả đánh giá mức độ an toàn theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Về tiêm vắc xin, ông Bình cho hay, tiếp tục đa dạng hóa nguồn vắc xin, huy động mọi nguồn lực để đạt bao phủ vắc xin toàn dân sớm nhất.

Ưu tiên tiêm đủ liều cho lực lượng tuyến đầu, người có nguy cơ cao (có bệnh nền, trên 50 tuổi, phụ nữ mang thai), lực lượng sản xuất. Triển khai tiêm vắc xin cho trẻ em khi có hướng dẫn của Bộ Y tế và có nguồn vắc xin phù hợp.

Về xét nghiệm và xác định cấp độ dịch, ông Bình nói rằng, TP thực hiện nghiêm chiến lược xét nghiệm của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch và hướng dẫn của Bộ Y tế để chủ động phát hiện và tách nguồn lây nhiễm mạnh tại các khu vực nguy cơ cấp 3 và 4 và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

Thực hiện xét nghiệm tầm soát tất cả các trường hợp có triệu chứng nghi ngờ, xét nghiệm giám sát trọng điểm tại các khu vực có nguy cơ cao, tập trung đông người như chợ đầu mối, bến xe và phương tiện vận chuyển, bệnh viện, trường học,… Khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức và người dân tự làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên định kỳ theo hướng dẫn của ngành y tế.

Tiến hành đánh giá cấp độ dịch thường xuyên theo đơn vị hành chính với quy mô phù hợp và quyết định những biện pháp theo hướng dẫn tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19” của Ban Chỉ đạo quốc gia.

Ông Bình cho rằng dù nỗ lực kiểm soát dịch, nhưng đâu đó vẫn còn vùng chưa kiểm soát được dịch, cần tiếp tục nỗ lực.

Huy động mọi nguồn lực tham gia chăm sóc F0 tại nhà

Về chăm sóc và quản lý F0 dựa vào cộng đồng, TP ban hành quy trình quản lý và xử lý khi phát hiện F0 trong cộng đồng, khu vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các khu vực khác phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới, vừa đảm bảo an toàn, vừa không làm gián đoạn các hoạt động.

Đảm bảo 100% các quận, huyện, TP Thủ Đức có kế hoạch thiết lập Trạm Y tế lưu động và Tổ chăm sóc người nhiễm tại cộng đồng. Đảm bảo 100% các Trạm Y tế có ô xy y tế và kịp thời cấp cứu cho người mắc Covid-19 đang cách ly tại nhà; đồng thời phát huy Tổ phản ứng nhanh Covid tại địa phương trên tất cả địa bàn phường, xã, thị trấn. Có phương án thiết lập Trạm Y tế lưu động tại khu, cụm công nghiệp (kết hợp với bộ phận y tế tại cơ sở sản xuất, kinh doanh)

Huy động mọi nguồn lực tham gia công tác chăm sóc F0 tại nhà, bao gồm: các tổ chức thiện nguyện, các phòng khám và nhà thuốc tư nhân, các bác sĩ gia đình, nhân viên y tế đã nghỉ hưu,... Tăng cường phối kết hợp Đông - Tây y trong chăm sóc, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý F0.

Tiếp tục mô hình điều trị 3 tầng

Về công tác điều trị, ông Bình thông báo, tiếp tục phát huy hiệu quả của mô hình điều trị 3 tầng, hạn chế tối đa số bệnh nhân trở nặng, kéo giảm tỷ lệ tử vong xuống mức thấp nhất có thể.

Nâng cao năng lực điều trị của hệ thống các bệnh viện, bao gồm cả các bệnh viện tư nhân, chủ động ứng phó với các tình huống diễn biến của dịch bệnh. Nghiên cứu thành lập "Khoa Covid-19" tại các bệnh viện chuyên khoa Nhiễm và bệnh viện đa khoa.

Xây dựng hệ thống cảnh báo và xác định ngưỡng năng lực điều trị Covid-19. Có lộ trình phục hồi công năng của các bệnh viện đảm bảo thực hiện 2 chức năng trong tình hình mới, vừa sẵn sàng thu dung điều trị người mắc Covid-19, vừa đảm bảo chức năng khám, chữa bệnh thông thường.

Củng cố và phục hồi hệ thống y tế, TP củng cố và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cơ sở vật chất của hệ thống y tế, từ các bệnh viện, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP đến các Trung tâm Y tế quận, huyện, TP Thủ Đức và Trạm Y tế phường, xã, thị trấn.

Đề xuất các cơ chế, chính sách để thu hút mọi nguồn lực tham gia công tác phòng chống dịch và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Hoạt động phải đăng ký mã QR

Về ứng dụng khoa học công nghệ, ông Bình thông tin, TP sử dụng các ứng dụng do Ban Chỉ đạo quốc gia, Ban Chỉ đạo TP triển khai để cung cấp thông tin dịch tễ cho người dân, quản lý sản xuất, kinh doanh và hoạt động giao thông vận tải.

Yêu cầu ứng dụng CNTT trong các hoạt động quản lý để nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch và góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số của TP và từng sở, ban, ngành, địa phương.

Yêu cầu tất cả các cơ quan, đơn vị nhà nước, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được phép hoạt động trên địa bàn TP phải đăng ký mã QR tại địa chỉ http://antoan-covid.tphcm.gov.vn/.

Đến ngày 15/10, các cơ quan, đơn vị nhà nước, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quét mã QR (trên điện thoại thông minh hoặc được in trên giấy) của toàn bộ người đến liên hệ công tác, giao dịch và sử dụng ứng dụng của TP (hoặc ứng dụng PC-COVID) để kiểm soát và tổ chức hoạt động.

Thực hiện đánh giá mức độ thích ứng an toàn trên bản đồ số của từng Tổ dân phố và mở rộng đến hộ dân; các địa phương cập nhật thường xuyên bản đồ số phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp.

Nâng cao tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan hành chính nhà nước và tỷ lệ sử dụng của người dân đối với các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Phát triển, khai thác hiệu quả Kho dữ liệu dùng chung của TP với dữ liệu lớn (big data); liên thông, kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia thông qua nền tảng kết nối chia sẻ dữ liệu quốc gia (NGSP) và TP (HCM LGSP).

Xây dựng cổng thông tin Covid-19 thành cổng cung cấp thông tin chính thống, đầy đủ và chính xác về tình hình dịch bệnh. Phát triển hệ thống bản đồ số phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành phòng chống dịch, trong điều kiện bình thường mới, đồng thời cung cấp nhiều tiện ích cho người dân TP. Phát triển Tổng đài 1022 thành Cổng thông tin hợp nhất, đa ngành, đa lĩnh vực, là kênh giao tiếp đa phương tiện giữa người dân và chính quyền các cấp của TP.

Đảm bảo an sinh xã hội

Theo ông Bình, TP triển khai gói hỗ trợ đợt 3 để trợ cấp cho đối tượng là người có hoàn cảnh thật sự khó khăn hiện đang có mặt tại TP, đảm bảo nguyên tắc đúng, đủ đối tượng, không bỏ sót, không trùng lắp.

Ban hành chính sách và kêu gọi nguồn lực xã hội hỗ trợ cho người già neo đơn và các trẻ mồ côi do dịch Covid-19.

Tiếp tục hỗ trợ gạo theo nguồn phân bổ của Chính phủ; huy động nguồn lực xã hội tham gia chăm lo cho nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi tổ chức, cá nhân cùng góp sức hỗ trợ cho các đối tượng khó khăn ổn định cuộc sống.

Triển khai chính sách hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch (đợt 2).

Phát huy hiệu quả hoạt động của Trung tâm tiếp nhận và hỗ trợ hàng thiết yếu phục vụ người khó khăn bởi dịch (Trung tâm an sinh), không ngừng cải thiện nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Triển khai các giải pháp phù hợp hỗ trợ, tạo điều kiện, bồi dưỡng, củng cố lực lượng lao động trở lại sản xuất, kinh doanh, không để thiếu hụt lao động.

Đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội

Xây dựng hoạt động trong khu vực phòng thủ trước tình hình mới; tiếp tục nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, làm cơ sở đấu tranh để vô hiệu hóa mọi âm mưu, thủ đoạn lợi dụng dịch bệnh để chống phá và các vi phạm pháp luật khác.

Chủ động phát hiện, xử lý ngay từ cơ sở những dấu hiệu phức tạp, không để phát sinh thành “điểm nóng” về an ninh trật tự. Đảm bảo an ninh quốc phòng, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ trong mọi tình huống.

Người dân không tự ý đi lại giữa các tỉnh, thành phố khác

Đối với người dân, theo ông Bình, người dân khi tham gia lưu thông sử dụng mã QR của ứng dụng VNEID và ứng dụng Y tế HCM có thể hiện lịch sử tiêm vắc xin (đến khi ứng dụng PC-COVID chính thức đưa vào hoạt động); trường hợp không có mã QR, xuất trình giấy tờ sau: (1) Là F0 đã khỏi bệnh dưới 180 ngày; (2) Đã tiêm chủng (ít nhất 1 mũi đối với loại vắc xin tiêm 2 mũi và ít nhất 14 ngày sau tiêm) khi được cơ quan chức năng yêu cầu.

Thực hiện nghiêm 5K.

Khi người dân có những triệu chứng (ho, sốt, khó thở,...) hoặc cần cấp cứu y tế, liên hệ ngay với số điện thoại đường dây nóng của Tổ phản ứng nhanh Covid-19 tại địa phương hoặc Tổng đài cấp cứu 115.

Trường hợp cần được hỗ trợ khẩn cấp về lương thực, thực phẩm, liên hệ ngay các Tổ An sinh xã hội của địa phương, Tổng đài 1022 hoặc đăng ký trên ứng dụng An sinh của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố

Người dân không tự ý đi lại giữa các tỉnh, thành phố khác; trường hợp cấp thiết phải đi lại liên tỉnh phải thực hiện theo quy định tại các quy định của Chỉ thị này.

Theo ông Bình, người dân không nên tự ý đi xe máy qua các địa bàn tỉnh, thành khác.

Ông kêu gọi người dân tiếp tục ở lại TP để tham gia các hoạt động sản xuất, sẽ được bảo đảm an sinh, tiêm vắc xin và được tạo điều kiện tham gia các hoạt động sản xuất theo quy định. Người dân hãy đồng hành, ở lại để cùng góp phần phục hồi và phát triển kinh tế TP.

Giao thông cá nhân chỉ được phép lưu thông trong phạm vi TP

Về hoạt động giao thông vận tải, kiểm soát lưu thông, ông Bình cho biết, đảm bảo hoạt động lưu thông hàng hoá giữa TP.HCM với các địa phương được thuận lợi, đáp ứng phục vụ đời sống nhân dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu.

Hoạt động vận tải hành khách đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn TP phù hợp với cấp độ dịch bệnh của từng khu vực, địa phương, theo hướng dẫn của Sở GTVT. Phương tiện giao thông cá nhân chỉ được phép lưu thông trong phạm vi TP.

Theo ông Bình, nếu đi ra khỏi địa bàn TP thì phải có sự kết nối của Sở GTVT.

Hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh (đường bộ, đường thuỷ, đường sắt, hàng không) theo lộ trình phù hợp với kế hoạch của Bộ GTVT và quy định của Bộ Y tế.

Việc lưu thông liên tỉnh của các đối tượng ưu tiên (công vụ, công nhân, chuyên gia, người đi khám chữa bệnh); tổ chức vận chuyển người lao động về TP và các trường hợp cấp thiết theo hướng dẫn của Sở GTVT.

Hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng xe mô tô có sử dụng công nghệ kết nối với hành khách (shipper) thực hiện theo hướng dẫn của Sở Công thương.

Theo ông Bình, hoạt động của shipper theo số liệu có trên 80.000 người được tạo điều kiện hoạt động thời gian qua.

Tăng cường kiểm soát lưu thông tại các chốt cửa ngõ giáp ranh với các tỉnh. Tại các chốt kiểm soát này tiếp tục kiểm tra phương tiện, người tham gia lưu thông bằng mã QR và các công cụ nhận diện của từng ngành, lĩnh vực. Tổ chức các chốt kiểm soát lưu động trong nội thành theo tình hình thực tế, không để xảy ra tình trạng tập trung đông người và tránh ùn tắc giao thông tại các chốt kiểm soát.

