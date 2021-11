Từ ngày 1/10 đến nay, trên địa bàn TP.HCM xảy ra 156 vụ trộm cắp mô tô, xe gắn máy. Cứ 3 vụ trộm cắp tài sản thì có 2 vụ trộm cắp xe mô tô, xe gắn máy.

Thông tin với báo chí chiều 29/11, Thượng tá Lê Mạnh Hà – Phó Trưởng phòng Tham mưu, Công an TP.HCM cho biết, tính từ 1/10 – 28/11, TP đã xảy ra 548 vụ phạm pháp hình sự về trật tự xã hội, so với cùng kỳ giảm 283 vụ (tương đương 34,05%), so với trước tháng 10 tăng 272 vụ.

Liên quan đến tình hình phạm pháp hình sự, riêng án liên quan đến trộm cắp tài sản xảy ra 233 vụ. Trong đó, trộm cắp tài sản là môtô, xe gắn máy xảy ra 156 vụ (chiếm 66,95%). Như vậy, cứ 3 vụ trộm cắp tài sản thì có 2 vụ trộm cắp môtô, xe gắn máy. Công an TP đề nghị người dân cần hết sức cảnh giác.

Công an TP đã chỉ đạo lực lượng chức năng tập trung các giải pháp kéo giảm phạm pháp hình sự nói chung và trộm cắp tài sản riêng. Cụ thể như, bố trí lực lượng, cơ chế trao đổi thông tin, phối hợp các lực lượng kiểm tra, mật phục hoặc công khai nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý tội phạm; triển khai các camera quan sát nhằm đảm bảo kiểm soát tình hình an ninh trật tự công cộng; tổ chức phát động, triển khai các đợt cao điểm trấn áp tội phạm; xử lý nghiêm các đối tượng tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; xử lý nghiêm các băng nhóm tội phạm trộm cắp tài sản…

Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó Trưởng phòng Tham mưu, Công an TP.HCM thông tin về tội phạm trộm cắp tài sản (ảnh: Trần Chung)

Liên quan đến việc làm căn cước công dân, đại diện công an TP thông tin, những người có thường trú ở các tỉnh khác mà đang tạm trú tại TP.HCM có thể đến công an phường/xã/thị trấn hoặc các điểm làm căn cước công dân để được làm căn cước công dân.

Khi làm căn cước công dân cần mang theo các giấy tờ tùy thân để phục vụ cho lực lượng công an TP kiểm tra trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư như chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân mã vạch, sổ hộ khẩu bản sao… các giấy tờ khác nếu có sự thay đổi thông tin so với các giấy tờ trên thì cần liên hệ với địa phương để có mã số định danh phục vụ việc tra soát.

"Những trường hợp tạm trú, khi làm căn cước công dân thì thông tin tra soát cần chính xác, nếu có sai sót sau này không in được căn cước công dân thì người dân sẽ mất công đi làm lại. Do vậy, chúng tôi mong khi khai báo thông tin, cần cung cấp thật chính xác", Thượng tá Hà nói.

Trần Chung