Công an TP.HCM ra mắt hai xe chuyên dụng lưu động tiếp nhận, cấp căn cước công dân tận hang cùng, ngõ hẻm.

Hôm nay (17/3), Công an TP.HCM tổ chức họp báo, cung cấp thông tin về công tác triển khai, thực hiện “dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư” và “dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân”. Chủ trì là Thiếu tướng Trần Đức Tài - Phó Giám đốc Công an TP.HCM.

Theo Thiếu tướng Trần Đức Tài - Phó Giám đốc Công an TP.HCM, đợt cấp CCCD gắn chíp điện tử này là kế hoạch lớn

Theo chỉ đạo của Bộ Công an, từ ngày 1/1 đến ngày 1/7/2021 sẽ triển khai cấp được 50 triệu thẻ căn cước công dân (CCCD) trên phạm vi toàn quốc. TP.HCM là một trong 10 địa phương trọng điểm được Bộ quan tâm chỉ đạo, giao chỉ tiêu phấn đấu đến ngày 30/4/2021 phải hoàn thành việc cấp CCCD cho hơn 4 triệu nhân khẩu.

“Đây là một yêu cầu rất lớn đối với địa bàn trọng điểm như TP.HCM. Chúng tôi đã tổ chức thực hiện nghiêm kế hoạch, sự chỉ đạo của Bộ Công an; đích thân Bộ trưởng và Thứ trưởng cũng trực tiếp vào kiểm tra. Đến nay, chúng tôi đã thực hiện bước đầu và chuẩn bị nguồn nhân lực để tiến hành kế hoạch lớn này”, Thiếu tướng Tài khẳng định.

Thượng tá Huỳnh Thị Thu Trang - Phó trưởng Phòng Quản lý hành chính về Trật tự xã hội thông tin, tính đến ngày 16/3 Công an TP.HCM đã tiếp nhận hơn 200 nghìn hồ sơ cấp CCCD gắn chíp điện tử trong tổng số gần 4,2 triệu nhân khẩu thuộc diện được cấp đợt này, đạt tỷ lệ 5,1%. Hiện, Công an TP đã hoàn chỉnh 41.288 thẻ CCCD gắn chíp để trả cho công dân.

Thượng tá Huỳnh Thị Thu Trang - Phó trưởng Phòng Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Công an TP.HCM giải đáp những thắc mắc về việc cấp CCCD gắn chịp điện tử

Thượng tá Trang giải đáp những thông tin thắc mắc của người dân gửi đến thông qua các cơ quan báo chí.

“Thẻ CCCD gắn chíp có chế độ bảo mật cao, khó làm giả. Thẻ được tích hợp hơn 30 loại giấy tờ khác nhau của công dân, hoàn toàn không có chuyện công dân bị định vị, theo dõi. Khi công dân bị mất thẻ CCCD gắn chíp thì hoàn toàn không lộ thông tin cá nhân.

Sau ngày 1/7, Bộ Công an sẻ chia sẻ thông tin công dân cho các cơ quan khác để dễ dàng, thuận tiện hơn trong việc quản lý hành chính”, Thượng tá Trang nói rõ.

Ngay trong chiều 17/3, Công an TP.HCM có lễ khai trương, đưa vào hoạt động hai xe ô tô chuyên dụng phục vụ việc cấp CCCD lưu động. Thượng tá Trang cho biết: "Hai xe ưu tiên phục vụ công dân là người già, người khuyết tật, đến các cơ sở bảo trợ xã hội, dưỡng lão…".

Trong chiều, hai xe làm CCCD gắn chíp lưu động cho công dân đã xuất phát phục vụ người dân tại địa bàn TP.Thủ Đức và huyện Bình Chánh.

“Cấp, đổi CCCD gắn chíp là quyền lợi, trách nhiệm của mỗi công dân. Nên khi người dân nhận thư mời, thông báo ở địa phương thì cần phải đến đúng giờ, phối hợp cùng cán bộ Công an để thực hiện cho nhanh, gọn”, Phó trưởng phòng phụ trách cấp CCCD gắn chíp của Công an TP.HCM lên tiếng khuyến khích người dân.

Thủ tục cấp CDCD gắn chíp tại địa bàn TP.HCM

Tại cuộc họp báo, Công an TP.HCM thông báo những thông tin chính thức về lộ trình cấp thẻ CCCD gắn chíp cho người dân toàn địa bàn.

Cụ thể, từ 1/1 đến hết ngày 1/7/2021 sẽ cấp CCCD gắn chíp cho người đủ 14 tuổi trở lên, chưa từng được cấp CCCD, người đang sử dụng CMND 9 số; hay người có CCCD, CMND 12 số nhưng bị mất, hết hạn sử dụng, có thay đổi thông tin nhân khẩu cần phải cấp lại.

Trước mắt, công an cấp thẻ CCCD gắn chíp cho nhân khẩu thường trú tại TP.HCM rồi mới cấp cho nhân khẩu tạm trú.

Công an TP.HCM khai trương hai xe ô tô chuyên dụng phục vụ cấp CCCD lưu động cho người dân

Về địa điểm, Công an TP tổ chức cấp CCCD tại trụ sở phòng Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (số 459 đường Trần Hưng Đạo, quận 1); trụ sở Công an TP Thủ Đức và trụ sở công an 21 quận, huyện.

Tại các địa bàn sẽ tổ chức cấp CCCD lưu động, ít nhất từ hai điểm trở lên. Với thời gian làm việc từ 7h sáng đến 22h đêm và tất cả các ngày trong tuần.

Công an TP khuyến cáo, công dân khi đến làm thủ tục cấp CCCD gắn chíp cần cung cấp thông tin cá nhân để cán bộ trích xuất hồ sơ trong phần mềm. Trường hợp công dân chưa có dữ liệu thông tin dân cư hoặc có sự thay đổi, điều chỉnh thông tin cá nhân thì phải xuất trình hộ khẩu, CMND, CCCD hoặc giấy tờ hợp pháp để chứng minh nội dung thông tin thay đổi đó.

Người dân khi đi làm thủ tục cấp CCCD gắn chíp điện tử cần nắm những thông tin cần thiết để thực hiện thuận tiện, nhanh gọn

Khi cán bộ thu nhập hồ sơ xong sẽ thực hiện thao tác lấy vân tay, chụp ảnh, in phiếu thu nhận thông tin CCCD, in giấy hẹn. Và mức lệ phí người dân phải đóng là từ 15 - 25 ngàn đồng, tuỳ theo từng trường hợp cụ thể.

Kể từ khi nhận hồ sơ, sau 7 ngày, đơn vị công an hoàn thành xong CCCD gắn chíp, đối với trường hợp cấp mới và đổi; 15 ngày đối với trường hợp xin cấp lại, cần tra cứu, xác minh. Công dân có thể lựa chọn hình thức trực tiếp đến nhận thẻ tại đơn vị làm thủ tục hoặc đăng ký nhận qua đường bưu điện.

Người dân đi làm căn cước công dân gắn chíp cần chuẩn bị gì Người dân cần mang theo sổ hộ khẩu, CCCD mã vạch hoặc CMND 09 số và 12 số đang sử dụng đến cơ quan Công an cấp huyện, Công an cấp tỉnh hoặc cơ quan quản lý CCCD của Bộ công an.

Linh An