Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, đã xin ý kiến Bộ Công an gia hạn thời gian làm Căn cước công dân đến hết tháng 12.

Chiều 6/12, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM đã họp báo thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn.

Tại buổi họp, báo chí đặt câu hỏi: Công an TP thực hiện chiến dịch làm Căn cước công dân (CCCD) đến hết tháng 11, nhưng có nhiều F0 đang điều trị thì sẽ xử lý như thế nào?

Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết, trước đây, chiến dịch làm CCCD được thực hiện đến hết tháng 11. Tuy nhiên, qua rà soát còn khoảng 1,2 triệu người chưa làm CCCD, do đó Công an TP đã xin ý kiến và được Bộ Công an đồng ý gia hạn thời gian làm CCCD đến hết tháng 12.

Thượng tá Lê Mạnh Hà thông tin về CCCD tại buổi họp báo

Đồng thời, Công an TP sẽ thực hiện chiến dịch làm cả ngày thứ 7 và Chủ nhật với thời gian làm từ 7h đến 21h hàng ngày.

Vẫn theo Thượng tá Lê Mạnh Hà, công dân tạm trú hoặc chưa đăng ký tạm trú nhưng có nơi ở hợp pháp vẫn được làm CCCD. Với những công dân này, khi làm CCCD cũng sẽ được đăng ký tạm trú song song.

Hồ Văn