Thông tin này được ông Phan Công Bằng, Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM cho biết tại cuộc họp báo chiều nay (30/8).

Chiều 30/8, Phó Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch TP.HCM Phạm Đức Hải chủ trì buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP.

Mở đầu buổi họp, ông Từ Lương, Phó giám đốc Sở TT&TT cho biết, trong 24h qua, báo chí đã gửi tới Ban Chỉ đạo các nhóm vấn đề yêu cầu được thông tin như sau: Thứ nhất, cho biết số ca mắc mới, tử vong, ra viện và người tiêm chủng; Thứ hai, hỗ trợ điều trị F0 tại nhà và các loại thuốc kháng vi rút; Thứ ba, Sở GTVT và Công an TP cho biết lưu lượng giao thông; Thứ tư, chủ trương xét nghiệm miễn phí cho shipper ra sao; Cuối cùng là thông tin về “cán bộ ban chỉ đạo” quận 7 cãi nhau với nhân viên siêu thị.

Ông Phạm Đức Hải, Phó Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM cho hay, hôm nay là ngày thứ 8 thực hiện Công điện của Thủ tướng và Chỉ thị 11 của UBND TP.

Theo ông Hải, về an sinh, nhìn lại chặng đường vừa qua, việc TP hỗ trợ cho hộ nghèo, khó khăn, lao động tự do đã phát 2.181 tỷ đồng cho người dân thực nhận; lũy kế đến 30/8 đã phát xuống cho TP Thủ Đức, quận huyện hơn 1 triệu túi an sinh

Hai con số nói lên sự nỗ lực của TP, chưa kể mạnh thường quân hỗ trợ.

Ông Phạm Đức Hải thông tin tại buổi họp báo

Về tỷ lệ tử vong, ngày 22/8, trước khi vào đợt tăng cường (23/8) thì có 340 người tử vong, đến 23 còn 292, ngày 24 tụt xuống còn 266 ca; đến 26 lên 287… đến hôm qua (29/8) còn 245 trường hợp. So sánh ngày 22/8 với 29/8, giảm được 95 người.

Về y tế, ông Hải thông tin, tổng số trường hợp mắc Covid-19 tính đến 6h ngày 30/8 là 210.425 được Bộ Y tế công bố, bao gồm 209.980 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 445 trường hợp nhập cảnh.

Hiện đang điều trị 40.133 bệnh nhân, trong đó có 2.449 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.736 bệnh nhân nặng đang thở máy và 16 bệnh nhân can thiệp ECMO. Trong ngày 29/8 có 2.372 bệnh nhân xuất viện (tổng số xuất viện cộng dồn từ 1/1 đến nay là 107.216), 245 trường hợp tử vong trong ngày (tổng số tử vong cộng dồn từ 1/1 đến nay là 8.869).



Về kết quả xét nghiệm, từ 18h ngày 28/8 đến 18h 29/8 đã lấy 369.242 mẫu, trong đó có 7.557 mẫu đơn và 9.554 mẫu gộp, số mẫu làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên là 292.348 mẫu.

Việc lấy mẫu xét nghiệm đang được đẩy mạnh

Về tiêm chủng vắc xin, tổng số mũi vắc xin đã tiêm đến ngày 29/8 là 6.123.510 (tăng 258.234 mũi so với ngày 28/8) trong đó tổng số mũi 1 là 5.791.291, mũi 2 là 332.219, số người được tiêm trên 65 tuổi, người có bệnh nền là 638.786.

Trong ngày, TP.HCM tiếp nhận 35 đối tượng cơ nhỡ, lang thang xin ăn sinh sống nơi công cộng vào Trung tâm Hỗ trợ xã hội (lũy kế từ 23/8 đến 30/8 là 775 người). Bên cạnh đó, đã tiếp nhận 12 người nghiện ma túy (lũy kế từ ngày 23/8 đến 29/8 là 102 người).

Đang xác minh thẻ vụ "cán bộ ban chỉ đạo" cãi nhau ở siêu thị

Thượng tá Hoàng Đình Thạch, Phó Trưởng Công an quận 7 thông tin về clip “cán bộ ban chỉ đạo” quận 7 cãi nhau tại một siêu thị trên địa bàn.

Vụ việc xảy ra ngày 29/8 tại một siêu thị trên phường Tân Phong. Đương sự là một doanh nhân sống tại một chung cư trên địa bàn phường Tân Phú, quận 7. Người này đi siêu thị mua sữa cho con.

Công an quận 7 khẳng định, quá trình điều tra đương sự không phải là thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bất cứ tổ chức nào.

Về thẻ, tới giờ này theo đương sự trình bày là bạn cho. Việc này, công an sẽ điều tra làm rõ.

UBND quận 7 chỉ đạo xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật, chặt chẽ nhất, đúng luật nhất. Sai tới đâu, xử tới đó.

Về các túi thuốc điều trị F0 tại nhà

Tại cuộc họp, bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng ban quản lý an toàn thực phẩm TP cho biết, về các túi thuốc điều trị F0 tại nhà, túi thuốc A ai cũng nên dùng vì đó là thuốc vitamin. Riêng túi B và C, sử dụng theo hướng dẫn, vì có thuốc kháng viêm, chống đông và thuốc kháng vi rút.

Người dân đôi khi lầm tưởng xong túi A mới đến dùng túi B rồi C. Bà Lan cho rằng, như thế là không đúng. Túi A là dùng bình thường. Túi C nếu ký hợp đồng thì dùng ngay để giảm vi rút, nếu đang dùng C rồi nhưng nhịp thở trên 30 lần/phút, nồng độ oxy dưới 95% phải sử dụng túi B. Đó là thuốc kháng viêm và kháng đông.

Túi B chỉ sử dụng được 3 ngày. Trong 3 ngày mà triệu chứng không giảm phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện để có phương tiện.

Bà Lan cho biết thêm, bệnh này 80-90% có triệu chứng nhẹ như cảm cúm, nhưng khi chuyển nặng thì rất nhanh.

Những ca tử vong nhiều trường hợp là cấp cứu không kịp khi suy hô hấp qúa nhanh.

Mật độ lưu thông trên đường ổn định

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TP cung cấp thông tin về lưu lượng giao thông trong những ngày qua.

Theo ông, qua theo dõi mật độ giao thông tương đối ổn định so với các ngày trước.

Mỗi ngày Sở GTVT cấp thêm khoảng 4.000 xe luồng xanh. Ảnh: Trương Thanh Tùng

“Mật độ lưu thông ta thấy trên đường không quan trọng, mà quan trọng là đáp ứng mục tiêu “ai ở đâu ở đấy”. Trong các khu dân cư, người dân ở nhà rất nghiêm túc. Trên các tuyến lưu thông, nhiều chốt rào có phân luồng, hạn chế để tập trung vào các chốt chính, nên người dồn về chứ không phải lưu lượng tăng”, ông Hà cho biết.

Ông Phan Công Bằng, Phó Giám đốc Sở GTVT cũng thông tin, việc kiểm soát người dân ra đường những ngày qua là rất tốt , giảm sâu lượng xe máy tham gia giao thông.

Về lượng xe tải, lưu thông hàng hóa qua cảng tuần này so với cùng kỳ (năm ngoái) cơ bản bình thường, không giảm. Đây là tín hiệu đáng mừng.

Ông Bằng cung cấp thêm, mỗi ngày Sở GTVT cấp thêm khoảng 4.000 xe luồng xanh.

