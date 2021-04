Ngày 28/4 UBND TP.HCM đã tổ chức cuộc họp báo thông tin về tình trật tự, an toàn xã hội 4 tháng đầu năm 2021, trong đó thông tin về nhiều vụ việc nóng xảy ra trên địa bàn.

Ngày 28/4, UBND TP.HCM đã tổ chức cuộc họp báo thông tin về tình trật tự, an toàn xã hội 4 tháng đầu năm 2021.

Chủ trì là ông Hà Phước Thắng - Chánh văn phòng, người phát ngôn UBND TP.HCM và Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Phó Giám đốc Công an TP.HCM cùng đại diện các sở ban ngành.

Chính quyền TP.HCM đang tập trung nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đặc biệt là phòng, chống dịch Covid-19 mà ở nhiều quốc gia trong khu vực đang có diễn biến phức tạp

Ông Hà Phước Thắng cho hay, đầu năm 2021 đến nay tình hình an ninh chính trị trên đại bàn TP được giữ vững, trật tự an toàn xã hội, trật tự giao thông được đảm bảo, phạm pháp hình sự được kéo giảm so với giai đoạn liền kề 9,75%.

Đầu năm đến nay, UBND TP.HCM chỉ đạo lực lượng Công an TP phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành, địa phương triển khai nhiều giải pháp, quyết liệt đấu tranh với các loại tội phạm; phòng, chống tội phạm vùng giáp ranh; tập trung thực hiện hai dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân có gắn chíp điện tử…

Đặc biệt, giai đoạn hiện nay chính quyền TP tập trung cho công tác phòng, chống đại dịch Covid-19; tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các vi phạm về xuất nhập cảnh…

Ông Hà Phước Thắng nhấn mạnh về một số vấn đề tồn đọng như còn xảy ra tình trạng tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng; các vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng, vi phạm về tiếng ồn hay như tình trạng đưa người Việt Nam ra nước ngoài trái phép, người nước ngoài nhập cảnh trái phép.

Đáng chú ý, TP.HCM vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, dễ phát sinh, bùng phát dịch bệnh Covid-19 khi tình hình dịch bệnh tại Thái Lan, Campuchia, Ấn Độ… đang có diễn biến hết sức phức tạp.

Người phát ngôn TP.HCM có nêu ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm của chính quyền TP trong giai đoạn sắp tới. Cụ thể là, nhiệm vụ chính trị đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các sự kiện, lễ hội diễn ra trên địa bàn; phòng chống đua xe; phòng, chống dịch Covid-19 và mở cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Phó Giám đốc Công an TP.HCM nhấn mạnh: “Chúng ta vừa bước qua cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm lại bước vào cao điểm mới rất qua trọng là bảo vệ lễ 30/1 và 1/5, tiến tới sinh nhật Bác 19/5, bảo vệ công tác bầu cử ĐBQH khoá XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Phó Giám đốc Công an TP.HCM

Theo ông Quang, những ngày này 100% quân số trực chiến. Công an TP.HCM phối hợp với Bộ Tư lệnh CSCĐ, các cục nghiệp vụ Bộ Công an và 7 tỉnh giáp ranh để triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự.

"Sẽ thực hiện tổng kiểm tra hành chính, lưu trú và vận động giao nộp vũ khí. Chúng tôi sẽ áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để phát hiện các loại tội phạm ẩn náu, xử lý triệt để"- Đại tá Nguyễn Sỹ Quang nói.

Bên cạnh đó, huy động lực lượng để thực hiện hai dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân có gắn chíp điện tử…

Về phòng, chống dịch Covid-19, theo ông Quang, Công an TP sẽ có mặt trên tuyến đầu. Thời gian qua, đã phát hiện 100 người nhập cảnh trái phép bằng nhiều đường khác nhau; đã khởi tố một số vụ án và sẽ xử lý nghiêm.

Ông Từ Lương - Phó Giám đốc sở Thông tin Truyền thông TP.HCM

Ông Quang thông tin thêm: "Công an TP.HCM đã, đang và đánh mạnh vào các đường dây đưa người nhập cảnh trái phép, tổ chức cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép...

Các hoạt động này cần sự đồng thuận chung của xã hội, báo chí cần phản ánh quyết liệt, người dân tham gia cung cấp thông tin. Hiện Công an TP đã khởi tố 3 vụ án và sắp tới sẽ khởi tố thêm 1 vụ án, vì đã nhận thấy có dấu hiệu hình sự".

Không đeo khẩu trang, 6 người ở TP.HCM bị phạt 12 triệu đồng Chiều 27/4, UBND phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 (TP.HCM) ra quân chấn chỉnh tình trạng người dân lơ là đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19 và lập biên bản xử phạt 6 trường hợp.

Phước An