UBND TP.HCM chọn Trường Bồi dưỡng giáo dục huyện Nhà Bè làm nơi lưu trú tạm thời để quản lý người nhập cảnh trái phép.

Văn phòng UBND TP.HCM vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Minh Châu về việc chọn địa điểm câu lưu người nhập cảnh trái phép trên địa bàn.

Qua ý kiến của Công an TP và các bên liên quan, Phó chủ tịch UBND TP.HCM kết luận chọn Trường Bồi dưỡng giáo dục huyện Nhà Bè (xã Long Thới, huyện Nhà Bè) làm nơi lưu trú tạm thời để quản lý người nhập cảnh trái phép.

Phòng thu âm ở quận Bình Tân, nơi có 28 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép ẩn náu bị Công an phát hiện, đưa đi cách ly ngày 31/7

Những người này sẽ chịu sự quản lý của chính quyền trong thời gian làm thủ tục xuất cảnh.

Lãnh đạo UBND TP.HCM giao Công an, Sở Tư pháp, VKSND TP phối hợp UBND huyện Nhà Bè sớm nghiên cứu, tham mưu thành lập cơ sở lưu trú tạm thời. Ngoài ra, các đơn vị liên quan cần rà soát tình hình cơ sở vật chất, thực hiện sửa chữa trước khi trưng dụng, bàn giao cho đơn vị quản lý.

Công an TP sẽ quản lý cơ sở này, đồng thời có văn bản báo cáo Bộ Công an để xin hướng dẫn cụ thể về việc quản lý, lưu trú đối với các đối tượng nhập cảnh trái phép.

Sở Tài chính TP chịu trách nhiệm hướng dẫn việc sử dụng kinh phí hoạt động của cơ sở này.

Trước đó, thông tin tại buổi họp về tình hình Covid-19, đại diện Công an TP cho biết, từ ngày 21/7 đến 24/8, Công an quản lý 116 người nhập cảnh trái phép, trong đó có 109 người Trung Quốc, còn lại là các nước khác.

Những trường hợp có hộ chiếu sẽ làm thủ tục để xuất cảnh, các trường hợp không có giấy tờ, Công an TP phối hợp với Sở Ngoại vụ làm việc với đại diện cơ quan ngoại giao, xác minh, cấp giấy thông hành để tiến hành trục xuất. Trường hợp nào xử lý bằng pháp luật thì giữ lại để xử lý.

"Cái khó cho lực lượng Công an là nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép đã cách ly xong, phải đưa về địa phương nơi phát hiện để tiếp tục quản lý. Công an mong chính quyền TP có cơ sở để tiếp nhận, quản lý những người này", đại diện Công an TP kiến nghị.

TP.HCM trục xuất người nhập cảnh trái phép 40 người nhập cảnh trái phép có hộ chiếu bị trục xuất. Công an đang tiếp tục làm các thủ tục để trục xuất tiếp số còn lại không có giấy tờ tùy thân.

