Chính quyền TP.HCM đang nỗ lực tuyên truyền bằng mọi hình thức yêu cầu người dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Tại hội nghị giao ban công tác tháng 4/2021 của lực lượng Công an TP.HCM mới đây, Thượng tá Thái Thanh Xuân - Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn của Công an TP.HCM cho biết, từ đầu năm đến nay, Công an TP đã phát hiện 108 trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và 5 trường hợp người có quốc tịch Việt Nam.

Đa số trong đó là người mang quốc tịch Trung Quốc. Họ nhập cảnh trái phép thông qua đường tiểu ngạch và có sự tiếp tay của một số người Việt trong nước nhằm thu lợi bất chính.

Thượng tá Thái Thanh Xuân thông tin trong buổi họp

Ngay sau khi phát hiện, các đơn vị công an phối hợp cùng cơ quan y tế đưa số người nhập cảnh trái phép đi cách ly theo quy định. Công an cũng tập trung làm rõ, xử lý về các hoạt động, đường dây đưa người nhập cảnh, ở lại trái phép tại Việt Nam.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Phó Giám đốc Công an TP.HCM trong cuộc họp báo chiều 28/4 đã cho biết, Công an TP đã khởi tố 3 vụ án án liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19. Và sắp tới, Công an TP sẽ tiếp tục khởi tố thêm một vụ án, mà đến nay đã nhận thấy có dấu hiệu hình sự.

Vụ án điển hình, cuối tháng 3 vừa qua, cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ba đối tượng gồm: Trần Anh Tài (SN 1974, ngụ quận 10), Đổng Duy Trị (SN 1981, ngụ quận Gò Vấp) và Trịnh Minh Hoàng (SN 1987, quê Cà Mau, là chủ khách sạn Sympony, đường Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, quận 1) về hành vi “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.

Vụ án đưa hàng chục người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, lưu trú tại khách sạn Sympony, quận 1 là một trong ba vụ án mà Công an TP.HCM đang điều tra, xử lý

Công an xác định, nhóm đối tượng trên câu kết với nhau đưa hàng chục người có quốc tịch Trung Quốc về lưu trú tại khách sạn Symphony để chuẩn bị đưa đi An Giang thông qua đường tiểu ngạch qua Campuchia. Họ đã thừa nhận, thực hiện hành vi nói trên là để thu lợi bất chính.

“Về việc phòng, chống dịch Covid-19, Công an TP.HCM là một trong những đơn vị tuyến đầu. Công an đã cùng với các lực lượng chức năng liên quan đi đúng phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”. Khi phát hiện các vi phạm về phòng, chống Covid-19 gây ảnh hưởng cho cộng đồng thì chúng tôi sẽ xử lý nghiêm”, Phó Giám đốc Công an TP nhấn mạnh.

Theo thượng tá Xuân, Công an TP đang tích cực phối hợp cùng các cơ quan chức năng khác đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch. Riêng Công an TP đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đến 20 khu phố, 5.182 hộ dân và cơ sở kinh doanh dịch vụ, 625 hộ cho thuê, 254 cơ sở bán thuốc tây, 397 cơ sở kinh doanh lưu trú…, phát 2.583 tờ rơi tuyên truyền, 1.789 lượt tương tác đến người dân qua phần mềm tiện ích Zalo, Facebook…

Thứ trưởng Bộ Công an: Phòng chống dịch đang ở mức cao nhất Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, từ đầu tháng 4/2021 đến nay lực lượng công an đã được tăng cường ở mức cao nhất cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Linh An