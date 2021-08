Đội hình Shipper tình nguyện có 700 thành viên, mỗi phường, thị trấn có tối thiểu 2 shipper, mỗi xã 3 shipper tham gia chuyển gói an sinh… đến hộ dân và chốt bảo vệ vùng xa.

Ngày 26-8, tại trụ sở Ủy ban MTTQ TP HCM, Ban Giám đốc Trung tâm An sinh TP HCM đã tổ chức lễ ra mắt "Đội hình tình nguyện viên hỗ trợ tiếp nhận và phân phối hàng hóa đến người dân gặp khó khăn" (gọi tắt là Shipper tình nguyện - Trung tâm An sinh TP) dưới hình thức trực tuyến.

Đội hình Shipper tình nguyện- Trung tâm An sinh TP có nhiệm vụ vận chuyển lương thực, thực phẩm từ Tổ An sinh các phường, xã, thị trấn trên địa bàn TP HCM đến các hộ dân trên địa bàn theo sự phân công của Tổ trưởng Tổ An sinh xã hội.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM Tô Thị Bích Châu mặc áo đồng phục cho thành viên đội hình Shipper tình nguyện

Đồng thời nắm, phản ánh kịp thời với Tổ An sinh xã hội phường, xã, thị trấn về tình hình đời sống đối tượng công nhân, người lao động và các hộ khó khăn khi đến trao quà tại địa bàn dân cư. Các thành viên đội tình nguyện có trách nhiệm chấp hành sự phân công giao việc của Tổ trưởng Tổ An sinh phường, xã, thị trấn; chấp hành nghiêm các quy định pháp luật và tuân thủ các quy định phòng, chống dịch…

Các thành viên chịu sự quản lý, phân công nhiệm vụ trực tiếp của Tổ trưởng Tổ An sinh các phường, xã, thị trấn; định kỳ vào lúc 10 giờ sáng thứ sáu hằng tuần, Tổ trưởng Tổ An sinh các phường, xã, thị trấn thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ của các shipper về Ban Dân vận Thành ủy TP HCM.

Thành lập các nhóm Shipper tình nguyện với số lượng 10-14 thành viên, có phân công nhóm trưởng, trực thuộc đội theo quận, huyện, TP Thủ Đức với đội trưởng là chuyên viên Ban Dân vận Thành ủy TP HCM đang được phân công tại địa phương, liên kết nhau qua ứng dụng Zalo....

Được biết, đội hình Shipper tình nguyện có 700 thành viên được huy động; mỗi phường, thị trấn có tối thiểu 2 shipper, mỗi xã 3 shipper tham gia chuyển gói an sinh gồm lương thực, thực phẩm… đến hộ dân và chốt bảo vệ vùng xanh.

Các thành viên của đội được tiêm vắc-xin, cấp đồng phục nhận diện, dụng cụ bảo hộ phòng, chống dịch bệnh, giấy đi đường; được tập huấn kỹ năng vận chuyển và giao hàng theo địa bàn; phụ cấp tiền xăng xe, điện thoại với 500.000 đồng/người/tháng. Bên cạnh đó, được hỗ trợ công tác phí 3 triệu đồng/người/tháng; được cung cấp suất ăn trưa và tối…

Phát biểu tại lễ ra mắt, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM Tô Thị Bích Châu đã ghi nhận và trân trọng cảm ơn tinh thần tình nguyện của các bạn thanh niên, nhằm hỗ trợ Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 TP và các địa phương trong việc vận chuyển nhu yếu phẩm, thuốc men đến các hộ dân có nhu cầu trên địa bàn TP.

"Hơn lúc nào hết, những người dân khó khăn cần sự chia sẻ tình nguyện, xung kích của các bạn. Mong các bạn luôn giữ lửa, giữ bầu nhiệt huyết, để giúp cho cái phòng chống dịch của TP HCM đạt hiệu quả và chiến thắng được đại dịch này" - Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP.HCM gửi gắm.

Sau buổi lễ ra mắt, các thành viên đội hình Shipper tình nguyện đã tỏa về các địa phương để tiếp nhận các nhu yếu phẩm, hàng hóa thiết yếu để phục vụ người dân.

