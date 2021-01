Công an TP.HCM chính thức ra mắt Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Sáng 12/1, Ban Giám đốc Công an TP.HCM tổ chức lễ công bố triển khai, thành lập Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (phòng PA05, Công an TP.HCM).

TP.HCM ra mắt Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (PA05)

Tới dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong; Thiếu tướng Nguyễn Minh Chính, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an).

Thượng tá Nguyễn Thế Lâm – Phó Trưởng phòng Tham mưu được bổ nhiệm, điều động làm Trưởng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05).

Thiếu tướng Lê Hồng Nam – Giám đốc Công an TP.HCM

Giám đốc Công an TP.HCM, thiếu tướng Lê Hồng Nam nhấn mạnh, tình hình tội phạm lợi dụng không gian mạng và công nghệ cao chống phá an ninh chính trị, xâm phạm trật tự an ninh xã hội ngày càng tinh vi, diễn biến phức tạp. Do đó, việc thành lập phòng PA05 là nhằm đáp ừng kịp thời yêu cầu công tác đấu tranh với tội phạm trong tình hình mới.

“Đây là mốc son trong tiến trình xây dựng lực lượng Công an TP.HCM ngày càng vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại”, thiếu tướng Lê Hồng Nam cho hay.

Thượng tá Nguyễn Thế Lâm – Trưởng phòng PA05

Thiếu tướng Lê Hồng Nam bày tỏ sự tin tưởng, yêu cầu phòng PA05 nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai nhanh các nhiệm vụ công tác.

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thành Phong chia sẻ, Công an TP.HCM có một bộ phận chuyên trách về an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao là một dấu mốc có ý nghĩa quan trọng, trụ cột trong việc xây dựng một TP thông minh, hiện đại.

“TP.HCM là đô thị đặc biệt, trung tâm về nhiều mặt của cả nước nhưng cũng là nơi bị các đối tượng tập trung chống phá, tấn công mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao chọn là địa bàn hoạt động.

Nhận thấy vấn đề đó, Bộ Công an đã tăng cường lực lượng cho Công an TP, trong đó việc thành lập Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao sẽ góp phần quan trọng trong đấu tranh với tội phạm hoạt động trên không gian mạng, đồng thời tăng cường hơn nữa công tác quản lý Nhà nước về an ninh mạng” – ông Phong nói.

Chủ tịch UBND TP.HCM cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thành lập Phòng PA05 sẽ tăng cường hơn nữa công tác quản lý Nhà nước về an ninh mạng, nhất là phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, điều tra hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, xâm phạm an ninh, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Sắp tới, UBND TP.HCM sẽ tạo điều kiện tốt nhất để Công an TP.HCM đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động của Phòng PA05.

Linh An