Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết, TP đang nghiên cứu “thẻ xanh vắc xin” quy định những ai được tham gia các hoạt động khi TP trở lại trạng thái 'bình thường mới'.

Chiều 7/9, UBND TP.HCM đã có buổi làm việc với Tổ Công tác đặc biệt của Chính phủ, do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đàm chủ trì về tình hình dịch bệnh trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi cho biết, TP đã lập Tổ công tác xây dựng kế hoạch phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế sau 15/9.

Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi

Theo ông Mãi, đặc thù của TP.HCM chiếm phần lớn là dịch vụ, do đó cách tiếp cận của TP là phải an toàn. Người tham gia các hoạt động phải an toàn…dựa trên những tiêu chí nền tảng là vắc xin và các biện pháp an toàn khác.

“TP có đề xuất thẻ xanh Covid-19, sẽ đề ra những tiêu chí cụ thể; hiện đã giao cho các nhóm chuyên gia y tế, chuyên gia kinh tế thiết kế vấn đề này”, ông Mãi thông tin.

Chủ tịch TP cho rằng, sau ngày 15/9, công sở, các hoạt động kinh tế, dịch vụ, vận tải... muốn mở lại phải đáp ứng các điều kiện an toàn. Các hoạt động siêu thị, trung tâm thương mại sẽ mở dần theo mức độ an toàn, mở tới đâu quản tới đó.

Ông Mãi đề xuất tại cuộc họp mong muốn được Trung ương cung cấp thêm vắc xin để TP tiêm đủ mũi 1 và mũi 2 cho người dân.

Mở cửa từng bước an toàn, chắc chắn

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá, sau 15 ngày thực hiện Công điện số 1099 của Thủ tướng Chính phủ, TP đã rất nỗ lực, đạt được những kết quả tương đối rõ nét.

Các lực lượng chống dịch của thành phố hết sức vất vả, nỗ lực rất cao. Toàn bộ hệ thống chính trị của thành phố nhất là ở cơ sở, các lực lượng y tế, công an, quân đội đã toàn tâm, toàn sức không kể ngày đêm phòng, chống dịch.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam

Qua đó, ông cho biết, rất trân trọng nỗ lực của người dân TP.HCM trong suốt mấy tháng qua, tuân thủ các quy định phòng, chống dịch với ý thức vì mình, vì cộng đồng. Bà con rất thương nhau, cùng hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn mùa dịch.

Ông đánh giá, TP đã rất sáng tạo - một đặc trưng của thành phố từ thời kỳ đổi mới đến nay, nên có nhiều sáng kiến triển khai trong thời gian qua.

Đó là mô hình thu dung chăm sóc F0 không triệu chứng, không coi họ là người bệnh của huyện Củ Chi để giảm tỷ lệ F0 không triệu chứng chuyển thành có triệu chứng; tại quận 6, quận Phú Nhuận đã đưa thuốc vào điều trị ngay từ sớm cho các F0 trước khi các cơ quan chức năng của thành phố hướng dẫn và sau đó đã được công nhận chính thức.

Quận 7 đưa cả bồn ô xy lỏng công nghiệp vào lắp đặt hệ thống oxy tập trung trong bệnh viện, gỡ khó trong việc thiếu bồn ô xy...

Để từng bước mở dần lại các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đưa cuộc sống dần trở lại bình thường, Phó Thủ tướng yêu cầu thành phố cần phải tính đến một số yếu tố mới để có cơ sở mở dần ra từng bước thật an toàn, chắc chắn. Đó là phải đẩy nhanh tốc độ tiêm vắc xin đạt 100% đối tượng theo quy định của Bộ Y tế. Hệ thống điều trị có đủ ô xy, thuốc...

Theo ông, mở sớm được ngày nào, doanh nghiệp sớm quay trở lại sản xuất thì công nhân sẽ có lương, hoạt động kinh doanh mở lại thì số người cần trợ cấp sẽ bớt đi.

“Khi đã tiêm hết vắc xin, chuẩn bị thuốc men, cơ sở điều trị thì thành phố cần vững tin mở ra chắc chắn, phải rất mạnh dạn nhưng không được chủ quan”, Phó Thủ tướng lưu ý.

Phó Thủ tướng cho biết, ông đồng tình với ý kiến của Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi về trách nhiệm rất lớn của thành phố trong đảm bảo đời sống an sinh cho bộ phận rất lớn người lao động ngoài tỉnh.

Do đó, TP cần có những kiến nghị rất cụ thể với Trung ương về yêu cầu hỗ trợ, cơ chế chính sách để chủ động giải quyết vấn đề an sinh cho bà con.

Gia hạn thời gian cung ứng hàng hóa đến 21h hàng ngày

Còn tại buổi họp báo chiều 7/9, Phó Giám đốc Sở Công thương TP Nguyễn Nguyên Phương cho biết, Sở đã có đề xuất với UBND TP gia hạn khung giờ hoạt động của hệ thống siêu thị, cửa hàng…và shipper từ 6h đến 21h hàng ngày (khung giờ hiện nay là 6h đến 18h).

Việc đề xuất này theo ông Phương là nhằm đáp ứng về cung ứng hàng hóa và kịp thời hơn trong việc đi chợ hộ, trong vận chuyển, giao hàng cho người dân.

Ông Phương cũng thông tin, trong ngày 7/9, đã có hơn 12.000 shipper đăng ký hoạt động, nâng tổng đơn hàng và giao đơn hàng lên gấp nhiều lần so với những ngày trước đó.

Cũng trong sáng 7/9, Phó Chủ tịch TP Lê Hòa Bình đã ký văn bản gia hạn xét nghiệm miễn phí cho đội ngũ shipper đến 15/9. Việc này sẽ do Sở Công thương và ngành y tế phối hợp thực hiện.

Cũng tại buổi họp báo, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng tham mưu Công an TP cho biết, với nỗ lực giảm tiếp xúc trực tiếp, giảm ùn ứ cục bộ tại các chốt, công an TP đã phối hợp lắp đặt 100 camera quét mã QR tại các chốt trên địa bàn 22 quận, huyện. Công an TP phấn đấu hoàn thành lắp đặt trong ngày 7/9.

Trước đó, ông Hà thông tin, trong hai tuần giãn cách xã hội (23/8-6/9), thống kê tại 914 chốt kiểm soát, đã kiểm tra hơn 2,1 triệu phương tiện. Trong đó, lập biên bản xử phạt hơn 17 tỷ đồng, các vi phạm hầu hết (chiếm 99%) là lý do ra đường không chính đáng.

Cũng qua kiểm tra mã QR tại các chốt, đến ngày 6/9, Công an TP phát hiện 63 F0 lưu thông, trong đó 29 trường hợp có giấy đi đường, còn lại đi khám chữa bệnh…

Kết quả xác minh, có 10 F0 khỏi bệnh, 17 người đang cách ly tập trung và còn lại cách ly tại nhà. Công an TP đã thu hồi 9 giấy đi đường, đưa vào hệ thống cảnh báo 20 trường hợp.

Trước đó, sáng 7/9, Phó chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức chủ trì cuộc họp của Tổ công tác tổ chức cung ứng và tiêm vắc xin phòng Covid-19.



Tại đây, ông Dương Anh Đức cho rằng, với chính sách thẻ xanh vắc xin mà TP đang lên kế hoạch thì phải sớm tiêm phủ vắc xin mới có thể mở cửa, duy trì kinh tế.



Theo đó, TP sẽ nới lỏng yêu cầu giãn cách xã hội với những người đã tiêm 1-2 mũi vắc xin.



Ông Đức yêu cầu các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, chế xuất khẩn trương tiêm mũi 1 và mũi 2 cho người đã tới hạn. Theo ông, đây là bước chuẩn bị quan trọng để quay trở lại sản xuất khi TP sử dụng "thẻ xanh vắc xin".

