TP Quy Nhơn (Bình Định) quyết định áp dụng biện pháp phong tỏa tạm thời 4 xã phường gồm: Bùi Thị Xuân, Trần Quang Diệu, Hải Cảng và Phước Mỹ để tầm soát phòng chống dịch Covid-19.

Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn Ngô Hoàng Nam giao Trung tâm Y tế TP phối hợp với 4 địa phương, các đơn vị liên quan khẩn trương chuẩn bị đầy đủ lương thực, vật tư, trang thiết bị y tế để tầm soát trên diện rộng. Đồng thời thực hiện truy vết các đối tượng F0 và triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với điều kiện thực tiễn trên địa bàn các xã, phường nêu trên đảm bảo phòng chống dịch hiệu quả.

“Ổ dịch được phát hiện ở khu vực 7, phường Bùi Thị Xuân liên quan đến cảng cá. Việc phong tỏa trong 48 tiếng để ngành y tế tầm soát toàn bộ người dân trên 4 phường đó, do có một số ca F0 trong cộng đồng”, ông Nam lý giải việc phong tỏa tạm thời, thời gian thực hiện từ ngày 30/8.

Quy Nhơn những ngày này

Chủ tịch TP Quy Nhơn cũng giao Công an và Ban Chỉ huy Quân sự TP phối hợp với UBND các xã, phường bố trí lực lượng, phương tiện chốt tại các đầu mối giao thông để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự và thực hiện việc kiểm tra các chốt ra, vào trên địa bàn.

UBND các xã, phường nêu trên chủ động bố trí lực lượng với các đơn vị liên quan triển khai phương án phong tỏa tạm thời trên địa bàn, đảm bảo khoanh vùng, khống chế, kiểm soát kịp thời dịch bệnh, hạn chế thấp nhất tình trạng lây lan cộng đồng.

“Thông báo người dân địa phương biết thời gian phong tỏa để chủ động triển khai việc tổ chức lao động sản xuất và sinh hoạt cho phù hợp trong thời gian thực hiện phong tỏa”, quyết định nêu rõ.

Đến sáng 29/8, tỉnh Bình Định đã ghi nhận 674 ca nhiễm, trong đó 415 trường hợp đã khỏi bệnh được xuất viện, 6 trường hợp tử vong.

Quỳnh Trang