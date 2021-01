Những ngày đầu TP Thủ Đức đi vào hoạt động, lượng hồ sơ tăng đột biến nhưng theo Chánh văn phòng Võ Tấn Quan, công việc được giải quyết nhanh, gọn.

Theo ghi nhận của VietNamNet sáng nay (27/1), bộ phận một cửa tại khu vực 3 (quận Thủ Đức cũ), tình hình người dân đến làm thủ tục hành chính bình thường.

TP Thủ Đức tăng tốc giải quyết thủ tục hồ sơ cho người dân

Anh Nguyễn Trung Tính, nhân viên Ngân hàng Sacombank (ngụ phường Linh Đông) cho biết, cán bộ tiếp nhận và làm thủ tục rất nhanh.

“Khi thành lập TP Thủ Đức, trụ sở UBND đặt tại quận 2 cũ, chúng tôi cứ lo phải lên đó làm thủ tục hành chính, đi lại xa. Tuy nhiên, hiện nay, TP chia khu vực để làm thủ tục cho người dân nên thuận tiện về đường đi, mà còn nhanh về công việc”, anh Tính vui nói.

Người dân vui mừng khi được giải quyết hồ sơ nhanh chóng

Chị Lan Phương, cán bộ phụ trách tại đây cho biết, tại khu vực 3, hồ sơ hành chính người dân đều được giải quyết theo nhu cầu.

Trước đó, chúng tôi đến bộ phận một cửa tại UBND TP Thủ Đức (khu vực 1, thuộc quận 2 cũ). Tại đây, người dân đến làm việc có phần đông hơn bình thường.

Ngay cửa vào, UBND TP cho đặt bàn hướng dẫn, có một cán bộ trúc trực thường xuyên. Người dân đến làm thủ tục đều được cán bộ vui vẻ tiếp đón, hướng dẫn tận tình.

Một bảng máy tính lớn ghi tên đầy đủ các cán bộ, chuyên viên phụ trách từng lĩnh vực, từng ô ngồi để người dân chọn lựa vị trí làm thuận lợi hơn.

Anh Hà Thế Trác (phường An Phú), vừa nhận kết quả hồ sơ nhà đất vui mừng cho biết: "Tiến độ trả kết quả hồ sơ có phần nhanh, cán bộ làm việc tận tâm và tập trung hơn so với trước đây. Điều này khiến những người đi làm thủ tục như chúng tôi cảm thấy thoải mái, yên tâm".

Người dân khu vực 2 (quận 9 cũ) đến làm hồ sơ tại bộ phận một cửa

“Người dân tại khu vực 2 (quận 9 cũ), đến làm thủ tục đông hơn mọi khi nhưng công việc giải quyết vẫn nhanh, không để người dân chờ đợi”, chị Mai Huyền, người dân khu vực này cho biết.

Chia 3 khu vực phục vụ người dân

Mới đây, UBND TP.HCM có văn bản chỉ đạo, tạm thời chia thành 3 khu vực để giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân. Trong đó, khu vực 1 là địa bàn quận 2 cũ, khu vực 2 là quận 9 cũ và khu vực 3 tại quận Thủ Đức cũ.

Chánh văn phòng TP Thủ Đức Võ Tấn Quan cho biết, TP tăng tốc giải quyết hồ sơ cho người dân

Ông Võ Tấn Quan, Chánh văn phòng UBND TP Thủ Đức cho biết, trong tuần đầu làm việc số lượng hồ sơ cả ba khu vực tăng đột biến. Những ngày đầu, hồ sơ chủ yếu là vấn đề đất đai, sao y chứng thực, hồ sơ tư pháp. Những vấn đề này cán bộ đã có kinh nghiệm xử lý nên làm thuận lợi.

“Vấn đề lớn nhất ở đây chính là sự lo lắng của người dân. Họ lo lắng vì trước đây làm tại 3 quận cũ, nay sáp nhập về một mối thì việc đi lại xa hơn, hồ sơ dồn về đông hơn… Nhưng khi được giải quyết nhanh, người dân đã hết lo lắng”, ông Quan chia sẻ.

Trụ sở quận 2 cũ trở thành trụ sở hành chính của UBND TP Thủ Đức

Cũng theo ông Quan, việc chia thành 3 khu vực là để phục vụ người dân nhanh hơn. Người dân cũng đi làm gần hơn, không có gì thay đổi.

Song song với việc giải quyết thủ tục hành chính, TP Thủ Đức cũng tiến hành xử lý các tồn đọng của người dân. Trách nhiệm của TP Thủ Đức là rà soát lại các tồn đọng như Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Khu Công nghệ cao…, từ đó có kế hoạch giải quyết, đồng thời báo cáo lên UBND và Thành ủy TP.HCM.

Sáng nay, UBND TP Thủ Đức đã thành lập phường An Khánh, trên cơ sở sáp nhập phường Bình An và Bình Khánh; thành lập phường Thủ Thiêm, trên cơ sở sáp nhập phường Thủ Thiêm và An khánh.

Hồ Văn-Thanh Tùng