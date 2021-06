Quận 5 (TP.HCM) đã cho tạm dừng hoạt động trạm y tế, chợ thực phẩm, siêu thị Co.opmart vì liên quan đến chuỗi lây nhiễm 17 ca Covid-19 ở phường 9.

Ngày 29/5, quận 5 tiếp tục tiến hành điều tra, truy vết sau khi phát hiện chuỗi lây nhiễm 17 ca Covid-19 ở phường 9.

Hiện lực lượng chức năng đang phong toả, giám sát chặt khu vực ngã tư Nguyễn Duy Dương và Hùng Vương (gần chợ An Đông) nơi có ca bệnh Covid-19.

Ngoài ra, Trạm Y tế phường 9 cũng tạm ngưng hoạt động. Chợ thực phẩm và siêu thị Co.opmart số 96 Hùng Vương cũng dừng hoạt động từ 28/6 để tiến hành phun khử khuẩn, tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19.

Siêu thị Co.opmart 96 Hùng Vương dừng hoạt động

Ngoài ra, hiện UBND phường 9 cũng đề xuất xét nghiệm Covid- 19 cho toàn bộ người dân khu phố 4, khu phố 3 và khu phố 6 có liên quan đến ổ dịch trên.

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), trong số 17 ca Covid-19 vừa phát hiện ngày 27/6, một số ca có mối liên hệ với chợ An Đông (người phụ bán hàng trong chợ, người giữ xe cổng B ). Tuy nhiên, các trường hợp này đã không đến chợ An Đông làm việc từ đầu tháng 6 do chợ đã nghỉ để phòng chống dịch Covid-19 theo yêu cầu của thành phố và chỉ cho mở cửa khu vực bán thực phẩm thiết yếu.

Hiện ngành y tế TP.HCM đang tiếp tục điều tra dịch tễ, đánh giá nguồn lây chuỗi ca bệnh này.

Chợ thực phẩm 96 Hùng Vương cũng bị phong tỏa

Ban quản lý chợ dán thông báo chợ tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch Covid-19

Trong số 17 ca Covid-19 vừa phát hiện ngày 27/6, một số ca có mối liên hệ với chợ An Đông (người phụ bán hàng trong chợ, người giữ xe cổng B )

Tuy nhiên các trường hợp này đã không đến chợ An Đông làm việc từ đầu tháng 6 do chợ đã nghỉ để phòng chống dịch Covid-19

Tuấn Kiệt