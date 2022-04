Lực lượng Công an TP Vinh (Nghệ An) vừa bắt giữ một đối tượng đang vận chuyển ma tuý từ nước ngoài về tiêu thụ.

Hôm nay (3/4), thông tin từ Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phá chuyên án về ma tuý, bắt 1 đối tượng, thu giữ 1kg ma tuý ketamine và 500 viên ma tuý tổng hợp.

Từ công tác triệt phá các tụ điểm buôn bán ma tuý, tàng trữ trái phép chất ma tuý trên địa bàn, Công an TP Vinh phát hiện loại ma tuý ketamine và thuốc lắc có nhiều điểm mới. Qua xác minh, loại ma tuý này xuất phát từ châu Âu vận chuyển về địa bàn.

Quá trình điều tra, đêm 30/3, Công an thành phố Vinh chủ trì, phối hợp với Công an thị xã Cửa Lò phá thành công chuyên án, bắt 1 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Tuấn bị bắt giữ cùng tang vật vụ án.

Ảnh: Công an Nghệ An

Đối tượng bị bắt là Nguyễn Minh Tuấn (SN 1988, trú tại khối Bình Yên, phường Hưng Bình, TP Vinh). Tang vật thu giữ gồm: 1kg ma túy ketamine, 500 viên thuốc lắc, 1 xe máy và 1 điện thoại di động. Tuấn đã có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, Tuấn khai nhận, trong thời gian qua đã cấu kết với người thân đang ở nước Anh để mua bán ma tuý. Các đối tượng thông qua phần mềm trên mạng xã hội để bàn bạc và lên kế hoạch vận chuyển ma tuý về Việt Nam qua đường hàng không.

Ban chuyên án Công an TP Vinh (Nghệ An) bố trí bắt giữ đối tượng buôn ma tuý

Với nhiều hình thức khác nhau, số ma tuý được nguỵ trang lọt qua tầm kiểm soát của lực lượng an ninh hàng không rồi đưa về Nghệ An. Khi bị Công an TP Vinh bắt giữ, Tuấn đang dùng xe máy đưa hàng đi trên địa bàn thành phố.

Chuyên án ma tuý đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

