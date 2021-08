Một người đàn ông tung tin bịa đặt lên mạng xã hội về việc khối trưởng bị F0, cả khối thành F1 đang bị Công an TP Vinh triệu tập làm việc.



Hôm nay 31/8, ông Nguyễn Trung Dũng - Bí thư Đảng uỷ phường Vinh Tân (TP Vinh) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra 2 vụ việc tung tin bịa đặt về tình hình dịch bệnh Covid-19.

Trường hợp mới nhất là anh Trần Văn D. bị Công an TP Vinh triệu tập vì lí do tung tin bịa đặt lên mạng xã hội với nội dung: “Dở rồi, khối trưởng đi từng nhà phát phiếu đi chợ. Giờ khối trưởng F0, thế cả khối F1 rồi”.

Thông tin Trần Văn D. trú tại phường Vinh Tân chia sẻ lên mạng xã hội bị Công an TP Vinh gửi giấy triệu tập lên làm việc

“Thông tin này là bịa đặt, gây hoang mang dư luận nên Công an TP Vinh đã gửi giấy triệu tập lần thứ 1 vào ngày hôm qua. Tuy nhiên, anh D. trú tại khối Quang Trung vẫn chưa lên công an làm việc. Chúng tôi đã xuống tuyên truyền, trấn an người dân và yêu cầu xử lí nghiêm những trường hợp đăng thông tin thất thiệt trên” - ông Dũng khẳng định.

Cùng ngày, Công an TP Vinh làm việc với chị Lữ Thị H. (SN 1995), trú tại xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu, Nghệ An đang tạm trú tại phường Vinh Tân vì đăng tải thông tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19.

Ngày 29/8, chị Lữ Thị H. đăng tải trên trang cá nhân nội dung: "Công ty Em-tech đã có F0. Công ty dấu (giấu) mấy hôm".

Chị H. tại cơ quan Công an

Quá trình xác minh, chị Lữ Thị H. là công nhân của Công ty Em-tech Việt Nam, đóng trên địa bàn phường Vinh Tân. Doanh nghiệp này có hơn 2.000 công nhân, đến nay chưa ghi nhận trường hợp nào mắc Covid-19 nào. Hoạt động của doanh nghiệp này vẫn diễn ra bình thường.

Về nội dung của chị H. đăng tải đã khiến nhiều người lo lắng.

Tại cơ quan điều tra, chị H. thừa nhận thông tin mình đăng tải là không đúng sự thật.

Công an đã hoàn thiện hồ sơ, tham mưu cơ quan chức năng ra quyết định xử phạt hành chính Lữ Thị H. với mức phạt từ 5-10 triệu đồng.

Hiện, trên địa bàn TP Vinh đang là điểm nóng phát hiện nhiều các ca Covid-19 lây nhiễm trong cộng đồng. Từ chiều nay, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch thành phố tiếp tục lấy mẫu lần 3 cho khoảng 500.000 người dân.

