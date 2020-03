Từ sau Tết Nguyên đán, trên địa bàn huyện Dầu Tiếng (Bình Dương), tại các đoạn đường, khu vực rừng cao su vắng vẻ thuộc xã Long Tân và Long Hoà xảy ra hàng loạt vụ cướp tài sản, hiếp dâm.

Trinh sát T.V, Công an huyện Dầu Tiếng, kể lại: “Qua thông tin các nạn nhân cung cấp, thủ phạm cao khoảng 1,65m, dáng người to đậm, nói giọng địa phương. Khi chặn đường nạn nhân thì đối tượng manh động dùng dao nhọn, bình xịt hơi cay khống chế cướp và hiếp dâm.

Do trong đêm tối, nên họ không thể nhìn rõ được khuôn mặt của đối tượng. Tuy nhiên, tôi cùng đồng đội vẫn kiên trì đeo bám địa bàn để kịp thời phát hiện, bắt giữ đối tượng theo dấu vết nóng”.

Công an lấy lời khai của Tấn

Thượng tá Võ Minh Châu, Trưởng Công an huyện Dầu Tiếng, cho biết: “Để bắt giữ được thủ phạm, chúng tôi đã phân công rất nhiều trinh sát và điều tra viên dày kinh nghiệm ngày đêm đeo bám địa bàn lân cận tìm tung tích của đối tượng.

Đồng thời, Công an huyện lên kế hoạch phối hợp cùng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và Công an các huyện, thị lân cận và Bình Phước để truy bắt, triệt phá, sớm trả lại sự thanh bình nơi vùng quê”.

Từ mô tả của các nạn nhân, các trinh sát đã sàng lọc những đối tượng khả nghi và tiến hành truy xét. Trong đó, đáng chú ý nhất là Nguyễn Trọng Tấn (SN 1993, ngụ khu phố Cây Sắn, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, Bình Dương). Khi trinh sát tìm đến nhà Tấn, thì đối tượng đã bỏ trốn.

Tang vật của vụ án

Theo Thượng tá Võ Minh Châu, nhận định Tấn đang lẩn trốn ở các địa bàn lân cận như huyện Phú Giáo, thị xã Bến Cát, huyện Dầu Tiếng… mà chưa di chuyển sang Bình Phước, nên trinh sát tiếp tục truy tìm.

Đồng thời, Công an đã động viên, thuyết phục gia đình Tấn sớm đưa đối tượng ra đầu thú để nhận sự khoan hồng của pháp luật.

Đến ngày 11/3, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện Tấn đang lẩn trốn tại địa bàn xã Phước Hoà, huyện Phú Giáo, nên ập vào khống chế, bắt giữ.

Qua khám xét khẩn cấp, xác minh tài sản từ đối tượng, Công an thu giữ tang vật gồm: 1 xe máy hiệu Honda wave Alpha màu xanh, BKS 61K1-097.30, điện thoại hiệu Oppo F9 màu xanh (vật chứng trong vụ án cướp và hiếp dâm ngày 26/2 tại ấp Cống Quẹo, xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng); ĐTDĐ hiệu A3S do đối tượng sử dụng; một đôi bông tai vàng 18K và ĐTDĐ hiệu A7 màu vàng.

Bông tai và điện thoại Oppo A7 là vật chứng trong vụ cướp tài sản ngày 7/3 tại ấp Đồng Bà Ba, xã Long Hoà. Ngoài ra, Công an còn thu giữ thêm một sợi dây chuyền vàng là vật chứng vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn xã Minh Long, huyện Chơn Thành, Bình Phước…

Tại cơ quan Công an, Tấn khai nhận, trong khoảng 2 tháng gần đây đã thực hiện trót lọt 15 vụ cướp và hiếp dâm, trong đó có 5 vụ trên địa bàn huyện Dầu Tiếng, 9 vụ ở huyện Bàu Bàng và 1 vụ tại huyện Chơn Thành, Bình Phước.

Do hành nghề tiêm vacxin cho heo, gà ở các trang trại chăn nuôi nên đối tượng rất thông thuộc địa bàn, đường ngang lối tắt.

Tấn đã trang bị bình xịt hơi cay, côn ba khúc và dao nhọn để chặn đường tấn công các phụ nữ đi một mình trong đêm tối. Sau khi cướp tài sản, thú tính nổi lên, Tấn đã hãm hại nạn nhân.

