Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Đại hội XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng ta, đất nước ta và dân tộc ta, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước.

Cán bộ, đảng viên, nhân dân đang háo hức chờ mong, tin tưởng và đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, sáng suốt của Đại hội.

Với chủ đề “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí và quyết tâm phát triển đất nước; phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng XHCN”.

Đại hội XIII của Đảng có nhiệm vụ tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội XII gắn với việc đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung phát triển năm 2011; chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011 - 2020, đề ra phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 - 2025, là năm kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; xác định mục tiêu phương hướng đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước.

“Đây sẽ là những dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng ta, dân tộc ta, đất nước ta, có ý nghĩa định hướng và tầm nhìn chiến lược phát triển đất nước trong thời kỳ mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh và cho biết toàn văn các báo cáo đã được gửi đến các đại biểu dự Đại hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, tập trung vào một số vấn đề chung có tính khái quát, làm rõ những nội dung chủ yếu và các điểm nhấn quan trọng để Đại hội xem xét, cho ý kiến quyết định.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Với các dấu mốc quan trọng được đề ra trong văn kiện trình Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định điều này có ý nghĩa định hướng và tầm nhìn chiến lược phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Trình bày báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu một số vấn đề chung, cơ bản, tập trung vào một số điểm nhấn quan trọng để Đại hội xem xét, quyết định.

Một là quá trình chuẩn bị các văn kiện. Theo đó, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã có kế hoạch chuẩn bị cho Đại hội XIII rất sớm. Ngay từ Hội nghị Trung ương 8 đã thành lập các tiểu ban chuẩn bị văn kiện và công tác nhân sự.

Ba tiểu ban chuẩn bị văn kiện đã được thành lập, đó là Tiểu ban Văn kiện do Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng tiểu ban; Tiểu ban kinh tế xã hội do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm trưởng tiểu ban; Tiểu ban Điều lệ Đảng do Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính làm Trưởng tiểu ban.

Để giúp việc cho các Tiểu ban, Ban Bí thư đã quyết định thành lập các tổ biên tập và bộ phận giúp việc.

Các Tiểu ban đã khẩn trương xây dựng chương trình và kế hoạch làm việc sau khi được thành lập. Hơn 2 năm qua, các tiểu ban phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nghiên cứu, các bộ, ban, ngành tổ chức gần 60 cuộc hội thảo, hội nghị, tọa đàm và tổ chức 50 cuộc khảo sát thực tế để tham vấn ý kiến của các chuyên gia, các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Sau khi công khai các dự thảo lấy ý kiến nhân dân, các tiểu ban văn kiện đã thu được 1.410 trang ý kiến đóng góp của nhân dân, và báo cáo tổng hợp chung gần 200 trang.

Quá trình chuẩn bị văn kiện Đại hội được tiến hành công phu, chu đáo, bài bản, qua nhiều lần, nhiều vòng, có nhiều đổi mới quan trọng về nội dung, phương pháp.

Dự thảo các văn kiện đã thực sự là sản phẩm kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, thể hiện ý chí thống nhất. Các ý kiến đề xuất tâm huyết, trách nhiệm, sáng tạo đã được nghiêm túc nghiên cứu, chắt lọc, lựa chọn, tiếp thu.

Thay mặt Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cảm ơn sự đóng góp quý báu của các cán bộ lão thành, đồng chí, đồng bào thể hiện tinh thần trách nhiệm cao với Đảng, nhân dân, đất nước "mong muốn Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh, đất nước ta ngày càng phát triển phồn vinh, nhân dân ta ngày càng ấm no, hạnh phúc, dân tộc ta ngày càng cường thịnh, trường tồn", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định.