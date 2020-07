Liên quan đến đề án hỗ trợ phát triển KT-XH dân tộc Ơ Đu, lãnh đạo cao nhất Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An khẳng định, có thiếu sót nhưng quá trình thực hiện đề án không có động cơ vụ lợi.

Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An Lương Thanh Hải khẳng định tại buổi họp báo về tình hình KT-XH tỉnh Nghệ An 6 tháng đầu năm 2020 như sau: Đề án hỗ trợ người Ơ Đu được xây dựng dựa trên cơ sở kế thừa số liệu khảo sát thực tế và niên giám thống kê huyện Tương Dương. Số liệu tính đến ngày 31/12/2015, xã Lượng Minh có 45 hộ với 231 nhân khẩu người c Đu.

Để đảm bảo sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, đối tượng, đúng địa bàn, tháng 2/2019, Ban Dân tộc thành lập đoàn khảo sát thực trạng dân tộc Ơ Đu nhằm đề xuất các hạng mục hỗ trợ sát với thực tế và phù hợp với trình độ phát triển dân tộc Ơ Đu.

Kết quả khảo sát thực tế cho thấy, số liệu người dân tộc Ơ Đu ở xã Lượng Minh không còn đúng với đề án được duyệt. Vì vậy, Ban Dân tộc báo cáo, tham mưu UBND tỉnh Nghệ An rút bản Đửa ra khỏi danh sách được hỗ trợ.

Trưởng Ban Dân tộc Nghệ An Lương Thanh Hải

Do bản Đửa bị tỉnh Nghệ An loại khỏi đề án nên đến nay vẫn không được đầu tư, hỗ trợ bất kỳ hạng mục nào.

Ông Hải cho rằng, số liệu của dân tộc Ơ Đu liên tục thay đổi không logic trong những lần điều tra dân số. Lý do là người Ơ Đu sống chung trong cộng đồng của dân tộc Thái hoặc Khơ Mú, hoặc trong gia đình có vợ hoặc chồng là người Ơ Đu.

Vì thế có lúc họ là dân tộc Ơ Đu nhưng có lúc lại nhân dân tộc khác.

Về lý do lựa chọn bản Đửa làm nơi triển khai đề án, theo ông Hải, tại thời điểm khảo sát, người dân tộc Ơ Đu ở xã Lượng Minh sinh sống xen cư cùng các dân tộc Thái, Khơ Mú ở nhiều bản khác nhau.

Do vậy, Ban thống nhất với huyện Tương Dương đưa toàn bộ 45 hộ trên về tái định cư tập trung tại bản Đửa để thuận lợi cho việc đầu tư, hỗ trợ phát triển.

Trẻ em ở xã Lượng Minh ở khu tái định cư

“Ban Dân tộc thừa nhận có thiếu sót trong quá trình tham mưu, lập và trình phê duyệt do kế thừa các số liệu và đề án đã cung cấp trước đó”, ông Hải thừa nhận sai sót trong buổi họp báo.

“Để dẫn đến những thiếu sót đó, trách nhiệm thuộc về phòng tham mưu khi xây dựng đề án và lãnh đạo Ban Dân tộc giai đoạn 2015-2018. Ngoài ra, không có động cơ, mục đích vụ lợi cá nhân trong việc tham mưu khi lập đề án.

Có lãnh đạo UBND tỉnh ở đây thì chúng tôi nhận lỗi như thế, còn UBND tỉnh kiểm điểm ở mức độ nào thì chúng tôi xin tiếp thu...” – ông Hải nói.

Có 3 loại chuồng bò từ 127 triệu đồng đến 236 triệu đồng được xây dựng cho người Ơ Đu sử dụng

Trong diễn biến khác, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng ông Kim Văn Bốn, cán bộ Phòng Chính sách để điều tra hành vi tham ô tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trìnhh thực hiện đề án phát triển KT-XH đồng bào người Ơ Đu tại bản Văng Môn, xã Nga My (huyện Tương Dương), ông Kim Văn Bốn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, thực hiện hành vi lập khống hồ sơ để rút tiền từ đề án.

Ngoài ra, công an còn khám xét nơi làm việc, nhà ở của ông Nguyễn Tâm Long, Phó trưởng Phòng phụ trách Phòng Chính sách dân tộc (Ban dân tộc tỉnh Nghệ An) để điều tra các sai phạm trong đề án phát triển KT-XH người Ơ Đu tại huyện Tương Dương.

Đồng thời, Giám đốc Lê Văn Sơn Công ty CP Xây dựng Văn Sơn, có trụ sở tại xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An cũng bị Công an tạm giữ khẩn cấp để điều tra các sai phạm về kinh tế trong quá trình thực hiện một số hạng mục ở đề án này.

