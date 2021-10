Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang trao Thư khen cho Trung tá Nguyễn Hoài Hận, Trưởng Công an phường Đông Xuyên cùng Trung úy Lâm Thanh Toàn. Ảnh: Hòa Trang – Bích Trâm