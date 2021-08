Thường trực Thành ủy đã chỉ đạo cơ quan chức năng vào cuộc, điều tra làm rõ sai phạm trong vụ việc chở thi thể mất do Covid-19 về Bến Tre hỏa táng.

Chiều 19/8, UBND TP phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức họp báo cung cấp thông tin về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.

Thông tin về vụ việc thi thể mất do Covid-19 được chở từ TP.HCM về Bến Tre hỏa táng, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Phan Nguyễn Như Khuê cho biết, Thường trực Thành ủy đã chỉ đạo cơ quan điều tra vào cuộc.

“Phải làm rõ vấn đề này, không thể để hiện trạng các thi thể được đưa ra ngoài một cách sai trái như vậy”, ông Khuê nhấn mạnh.

Theo ông Khuê, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ sai phạm của các nhà đòn đã có thông đồng hay liên kết thế nào để chở các thi thể này về địa phương hỏa táng.

Cũng tại buổi họp báo, Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM thông tin về thêm về vụ việc, ông cho biết tài xế chở hai đợt là 36 thi thể.

Theo ông, sáng 15/8, tài xế Lê Phú Hậu đã chở 18 thi thể từ TP.HCM (gồm: Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Củ Chi: 6 thi thể; Trung tâm y tế quận 10: 1 thi thể; Bệnh viện điều trị Covid-19 thị trấn Tân Trúc, Bình Chánh: 5 thi thể; Bệnh viện quận 8: 3 thi thể; và còn lại của các gia đình quận 8 và quận 10).

Đến ngày 16/8, lái xe này tiếp tục chở 18 thi thể khác (phường 7, 14 và 16 ở quận 6 là 3 thi thể; Bệnh viện quận 8: 6 thi thể; phường 15, quận 8: 1 thi thể; Bệnh viện điều trị Covid-19 Bình Chánh: 1 thi thể ; xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh: 1 và còn 6 thi thể khác chưa xác định được địa điểm nhận). Sau khi phát hiện, công an TP Bến Tre đã lập biên bản xử lý theo quy định.

Đại Tá Nguyễn Tuấn Bảo cũng cho biết, Bộ Tư lệnh TP.HCM đã đề nghị đã công an thành phố điều tra làm rõ, truy cứu trách nhiệm hình sự trong vụ việc này.

Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo

Cũng theo Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo, sau khi xảy ra vụ việc như trên, Bộ Tư lệnh TP đã vào cuộc điều tra, đồng thời tham mưu cho Thường trực Thành ủy ba nội dung về xử lý thi thể mất do Covid-19.

Thư nhất, TP đề nghị các tỉnh, thành xung quanh hỗ trợ việc hỏa táng thi thể, giảm bớt áp lực cho TP.HCM. Chỉ đạo các ban, ngành rà soát lại các cơ sở mai táng, để kịp thời xử lý việc thi thể tử vong do Covid-19 sai quy định; chỉ đạo các chốt tăng cường kiểm tra, không để sót lọt những vụ việc như trên. Cuối cùng là đẩy mạnh công tác tuyên truyền để dân an tâm đối với việc quân đội tiếp nhận và xử lý thi thể mất do Covid-19.

“Bộ Tư lệnh thấu hiểu, mất mát đau thương đối với gia đình có thân qua đời. Hiện Bộ Tư lệnh được giao phối hợp quản lý, bảo quản, hỏa táng thi hài, bàn giao tro cốt tử vong về với gia đình. Chúng tôi thực hiện việc này với trách nhiệm xem họ như là người thân của mình, để lo lắng chu toàn”, đại tá Bảo chia sẻ.

Ông Bảo cũng cho biết, Bộ Tư lệnh đã lập 7 đội công tác, chỉ đạo BCH quân sự các quận, huyện mỗi nơi thành lập 1 đội tiếp nhận, xử lý thi hài bệnh nhân. Căn cứ vào số lượng thi hài để xử lý, phân luồng về các cơ sở hỏa táng, nếu quá tải thì sẽ đưa thi hài vào khu vực bảo quản, thường xuyên chăm lo, cúng cơm, nhang khói và bàn giao đến từng gia đình chu đáo nhất.

Thời gian tới Bộ Tư lệnh tiếp tục cố gắng, phối hợp cơ quan chức năng, tận tình chu đáo, mong muốn bà con yên tâm, không nóng vội, làm sai quy định.

Hồ Văn-Tú Anh