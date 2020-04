Công an Đà Nẵng đang tạm giữ 8 đối tượng liên quan đến vụ 2 chiến sĩ cảnh sát hy sinh khi truy đuổi nhóm đua xe và cướp giật tài sản.

XEM CLIP:

browser not support iframe.

Sáng nay, thượng tá Phan Minh Mẫn, Trưởng Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho biết, sau nhiều giờ truy quét cơ quan công an đã tạm giữ 8 đối tượng liên quan đến vụ 2 chiến sĩ công an quận hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Tất cả cùng trú tại quận Cẩm Lệ.

Thượng tá Mẫn thông tin thêm, sau khi xảy ra vụ việc, trắng đêm qua, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng, Công an quận Sơn Trà và Công an quận Cẩm Lệ đã truy tìm và tạm giữ 8 đối tượng có liên quan.

Công an điều tra vụ việc tối 2/4

Mô tô hai cảnh sát điều khiển

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục truy xét, làm rõ vụ việc và các đối tượng

liên quan.

Như đã đưa tin, khoảng 20h40 tối 2/4, Trung tâm thông tin chỉ huy TP Đà Nẵng nhận được tin báo của người dân về việc có nhóm đối tượng tổ chức đua xe và cướp giật tài sản người đi đường.

Ngay lập tức, trung tâm chỉ huy chỉ đạo Công an quận Sơn Trà triển khai lực lượng truy đuổi nhóm đối tượng.

Quá trình làm nhiệm vụ, khi đến khu vực cầu Mân Quang (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà), 2 chiến sĩ CSGT – Trật tự là đại úy Đ.T.T. (SN 1979) và trung sĩ

V.V.T (SN 1997) hy sinh tại chỗ sau khi xảy ra va chạm giao thông. Vụ việc cũng khiến một người dân bị thương.

Truy đuổi nhóm đua xe, cướp giật, 2 chiến sĩ công an ở Đà Nẵng hy sinh Quá trình truy đuổi nhóm đối tượng tổ chức đua xe, cướp giật tài sản người đi đường 2 chiến sĩ Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) không may gặp nạn, hy sinh.

Hồ Giáp