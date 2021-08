Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh uỷ quyền trao huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho Trung uý Công an Nguyễn Văn Chiến- người hy sinh khi đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Hôm nay 8/8, thừa uỷ quyền của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Thái Minh Sỹ và Bí thư Đoàn Công an tỉnh Nghệ An đã tới thăm hỏi, động viên gia đình và truy tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho Trung uý Nguyễn Văn Chiến (SN 1995, cán bộ Đội An ninh Công an huyện Quỳnh Lưu)- người hy sinh khi đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 6/8, trên QL1A, đoạn qua địa bàn xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An một chiếc xe tải lưu thông nhanh đã đâm vào Trung úy Nguyễn Văn Chiến.

Ngay sau đó, lực lượng tại chốt và người dân đã đưa anh đi cấp cứu. Tuy nhiên, vết thương quá nặng, Trung uý Chiến đã không qua khỏi.

Chiều 7/8, Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu, tiễn đưa Trung úy Nguyễn Văn Chiến về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trung uý Nguyễn Văn Chiến được điều động tăng cường làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại xã Quỳnh Văn khoảng 1 tuần nay.

Anh là con trai duy nhất trong gia đình 4 chị em, có hoàn cảnh khó khăn. Mẹ làm nông nghiệp, bố đi làm phụ hồ ở miền Nam. Nghe tin con hy sinh, người bố không thể về vì thực hiện cách ly theo Chỉ thị 16.

Trung uý Nguyễn Văn Chiến được đánh giá là người học giỏi. Sau khi tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân, anh được bố trí công tác tại Công an huyện Quỳnh Lưu.

