Ngày 30/12, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đang truy tìm một bị can 27 tuổi bỏ trốn trong thời gian bị giam giữ.

Cụ thể, Vương Nhật Vũ (còn gọi là Hin, ngụ thôn Bến Trễ, xã Cẩm Hà, TP Hội An, Quảng Nam) bị khởi tố hình sự để điều tra về hành vi "mua bán trái phép chất ma tuý".

Trong quá trình tạm giam, khi phát hiện Vũ bị bệnh hen suyễn nên được lực lượng chức năng đưa đến bệnh viện điều trị.

Vương Nhật Vũ

“Đối tượng này bị bệnh phải đưa đến bệnh viện đề phòng sự cố trong quá trình giam giữ. Lợi dụng sơ hở, người này đã bỏ trốn, hiện lực lượng công an đang truy tìm”, Thiếu tướng Dũng thông tin.

Theo Giám đốc Công an tỉnh, Vũ bị Công an TP Hội An khởi tố vào ngày 16/12, đến 9h40 ngày 29/12 thì Vũ bỏ trốn.

Thiếu tướng Dũng yêu cầu Công an các địa phương trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác tuần tra, truy tìm để bắt giữ Vũ.

Cùng với đó, Công an tỉnh đề nghị người dân đề cao cảnh giác, khi phát hiện Vũ thì bắt giữ hoặc báo ngay cho lực lượng chức năng theo SĐT: 0694.160323 hoặc 02353.861204.

Công Sáng