Công an Quảng Nam đang truy tìm một ô tô và hai mô tô mang biển số TP.HCM ngang nhiên chạy vào đường cấm rồi dừng trước lối lên chùa Cầu (phố cổ Hội An).

Chiều nay, đại tá Đinh Xuân Nghĩ, Trưởng Công an TP Hội An (Quảng Nam) cho biết, Công an thành phố đang truy tìm đoàn xe gồm 1 chiếc ô tô và 2 chiếc mô tô phân khối lớn chạy vào đường cấm trong khu phố cổ.

“Chúng tôi đã cho công an truy xuất camera, làm việc với người dân quanh phố cổ để truy tìm người điều khiển các xe này. Tuyến đường nơi đoàn xe đi vào là khu vực cấm xe có động cơ”, đại tá Nghĩ nói.

Đoàn xe gồm 2 môtô và 1 ôtô ngang nhiên vào phố cổ Hội An

Trong sáng nay, mạng xã hội lan truyền tấm ảnh chụp chiếc xe ô tô 4 chỗ mang BKS 51H 330.01 cùng 2 xe mô tô phân khối lớn di chuyển vào khu phố dành cho người đi bộ ở Hội An và dừng chân trước di tích Chùa Cầu.

Theo một cán bộ phụ trách điểm tham quan khu vực chùa Cầu, đoàn xe nói trên xuất hiện sáng nay. Đoàn xe đậu trước cổng chùa Cầu rồi đi bộ lên cầu chụp ảnh trong khoảng 5 phút.

Sau khi phát hiện sự việc, nhiều cán bộ quản lý và bà con, du khách phản ứng thì họ đoàn xe rời đi.

Bà Trương Thị Ngọc Cẩm - GĐ Trung tâm Văn hóa - Thể thao & Truyền thanh - Truyền hình TP Hội An xác nhận, qua hình ảnh được người dân ghi lại cho thấy, đoàn xe ô tô và mô tô trên đã lưu thông trên tuyến đường cấm xe.

Theo bà Cẩm, lâu nay phố cổ Hội An đã dựng lại các bảng cấm xe có động cơ lưu thông trong phố cổ.

Tuy nhiên sáng nay, nhiều tuyến đường lực lượng chức dọn lũ nên có thể các biển cấm không có người túc trực. Lợi dụng việc này, đoàn xe trên đã vượt qua các trạm bảo vệ để vào phố cổ.

Thang máy chung cư ở Hà Nội rơi tự do, nhiều người bị thương Một vụ thang máy rơi tự do từ tầng 5 xuống tầng 1 mới diễn ra chiều 29/11 tại tòa chung cư B10A Nam Trung Yên, Hà Nội, đã khiến hàng chục người bị thương, trong đó có cả người già và trẻ em.

Lê Bằng