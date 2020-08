Giám đốc Sở Xây dựng và Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị vừa trình báo công an về việc phòng làm việc của hai người này bị kẻ gian đột nhập.

Tối nay (31/8), Thượng tá Nguyễn Viết Ánh, Trưởng Công an TP Đông Hà (Quảng TrỊ) cho biết, đơn vị đang truy tìm kẻ gian đột nhập vào phòng làm việc của Giám đốc Sở Xây dựng và Giám đốc Sở NN&PTNT Quảng Trị.

Trước đó, ngày 30/8, ông Hồ Xuân Hòe, Giám đốc Sở NN&PTNT đến trụ sở cơ quan (số 270 đường Hùng Vương, phường Đông Lương, TP Đông Hà) thì phát hiện phòng làm việc của mình có dấu hiệu bị cạy phá.

Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị nơi xảy ra sự việc.

Nhận được tin báo, Công an phường Đông Lương, Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP Đông Hà và lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị đã có mặt tổ chức kiểm tra, khám nghiệm hiện trường.

Được biết, Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị có khá nhiều phòng, nhưng chỉ có duy nhất phòng của ông Hòe bị cạy phá.

Tối nay, ông Lê Công Định, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị cũng xác nhận, phòng làm việc của ông (ở đường Hùng Vương, phường 1, TP Đông Hà) cũng bị kẻ trộm cạy hỏng cửa.

Hiện, cơ quan công an đang xác minh các thiệt hại đồng thời tiếp tục điều tra, thu thập các dấu vết tại hiện trường, trích xuất camera, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm thủ phạm.

Hương Lài