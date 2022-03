Sở GTVT TP.HCM cho biết, đơn vị thi công đã không xem xét đến tính mỹ quan và an toàn dẫn đến đinh vít (bulon) nhô ra mặt đường gây mất an toàn giao thông như VietNamNet phản ánh.

Ngày 28/3, đại diện Sở GTVT TP.HCM cho biết, đã yêu cầu Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ báo cáo rõ trách nhiệm và xử lý đúng theo quy định các đơn vị, cá nhân liên quan đến vụ việc.

Đồng thời, Sở GTVT cũng yêu cầu tăng cường tuần tra, nâng cao trách nhiệm trong công tác kiểm tra, giám sát của chủ đầu tư đúng theo quy định.

Hình ảnh đinh vít nhô cao 3-4 cm chĩa ra đường ở TP.HCM gây nguy hiểm

Theo Sở GTVT TP, các khiếm khuyết như VietNamNet phản ánh thuộc trách nhiệm của nhà thầu thi công bảo dưỡng thường xuyên công trình đường bộ và đơn vị quản lý đường bộ là Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ đã thiếu kiểm tra, giám sát.

Thông tin thêm, Sở GTVT TP cho biết, cầu vượt thép Cộng Hoà - Hoàng Hoa Thám, cầu vượt thép Hoàng Văn Thụ - Cộng Hoà - Lê Văn Sỹ (được lắp đặt năm 2013), cầu vượt thép sân bay Tân Sơn Nhất (được lắp đặt năm 2019) tại các vị trí đầu dải phân cách khu vực dưới cầu vượt (đặc biệt tại các vị trí rẽ) thường xuyên bị các phương tiện xe 2 bánh va quẹt mặc dù dải phân cách đã được thiết kế đúng chiều cao và vạch sơn đường cảnh báo, đúng theo quy định.

Nhằm tăng cường cảnh báo cho các phương tiện giao thông, đặc biệt là xe 2 bánh nên tại các vị trí này đã được lắp đặt tăng cường biển báo số S.507, “hướng rẽ” để báo trước cho người tham gia giao thông biết chỗ rẽ nguy hiểm và để chỉ hướng rẽ.

"Do bó vỉa bằng đá nên biển báo số S.507 đã được khoan và cố định với dải phân cách bằng đinh vít. Tuy nhiên, đơn vị thi công sau khi lắp đặt đã không xem xét đến tính mỹ quan và an toàn cho các phương tiện giao thông dẫn đến việc đinh vít nhô ra mặt đường gây mất an toàn giao thông như báo phản ánh"- đại diện Sở GTVT nhìn nhận.

Dù vậy, đến nay, đơn vị chưa ghi nhận sự cố tai nạn có liên quan đến các đinh vít lắp tấm phản quang tại các cầu nêu trên.

Sau phản ảnh của VietNamNet, nghìn đinh vít đã được cắt bỏ phần chĩa ra đường gây nguy hiểm

Cơ quan chức năng còn thay thế các đinh vít này nhằm tạo thẩm mỹ, an toàn hơn

Như VietNamNet đã thông tin, những đinh vít dùng để cố định các tấm thiếc được sơn màu phản quang giúp cảnh báo nguy hiểm, hướng dẫn xe cộ lưu thông nhưng có đầu nhọn chĩa ra ngoài khoảng 3-4cm tạo thành những cái “bẫy” nguy hiểm khiến người đi đường bị cứa vào chân, gây thương tích.

Sau khi thông tin phản ánh, Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ nhanh chóng rà soát, khắc phục những bất cập trên.

Cụ thể, hàng nghìn chiếc đinh vít có đầu nhọn chĩa ra ngoài khoảng 3-4cm tạo thành những cái “bẫy” nguy hiểm đã được lực lượng chức năng cắt bỏ hoặc thay bằng loại ốc vít mới đảm bảo an toàn, mỹ quan hơn.

Tuấn Kiệt