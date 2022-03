Câu chuyện người đàn ông rút súng thị uy là giám đốc doanh nghiệp có cái tên “rất hot”: Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ và điều tra Nghệ An tới lời biện minh liệu có thuyết phục được dư luận?

Mấy ngày qua, dư luận xôn xao vụ bà Trần Thị Thanh Hoá (SN 1973, trú tại thị xã Thái Hoà) gửi đơn đến Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An nêu rõ việc hai vợ chồng bị đe dọa tấn công và hủy hoại tài sản ở phòng công chứng.

Tại đây, tấm bìa đỏ mà bà Hoá chi ra 4,3 tỷ đồng để có được, vừa chuyền tay cho chuyên viên phòng công chứng thực hiện chuyển nhượng thì bị bà Quế Thị Thơm cùng trú tại TX. Thái Hoà giật lấy, xé nát vào chiều 21/2.

Hành động xé bìa đỏ của bà Thơm diễn ra rất nhanh, ngay tại phòng công chứng nơi được pháp luật thừa nhận. Thậm chí cả chuyên viên phòng công chứng cũng hết sức ngỡ ngàng trước hành động “chưa từng thấy” của bà Thơm và một số người liên quan.

Để ngăn cản bà Thơm có hành động xé tấm bìa đỏ của mình, ông Nguyễn Cảnh Sơn (chồng bà Hoá) đã lao vào giật lấy nhưng không kịp. Tấm bìa đỏ từ trong tay chuyên viên phòng công chứng, một tích tắc sau đã trở thành tấm giấy vụn dưới tay bà Thơm. Theo quán tính, ông Sơn cầm lấy tay bà Thơm ngăn không cho di chuyển, mục đích là để làm rõ “trắng đen” việc huỷ hoại tài sản của vợ chồng ông.

Vụ việc trở nên căng thẳng khi ông Hồ Văn Nam - Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ và điều tra bước vào dí súng vào ngực ông Sơn, để bà Thơm thoát thân ra ngoài (trong đơn bà Hoá có nêu – PV). Ra khỏi văn phòng công chứng, bà Thơm liên tục nói: “Bay xỏ lá tau (lừa) thì tau (tôi) xỏ lá với bay luôn. Xé luôn…”. Cùng lúc này, bà Hoá yêu cầu gọi công an đến ghi nhận vụ việc.

Bà Hoá (trái) và bà Thơm (phải) trước phòng công chứng lúc ồn ào xé bìa đỏ

Việc ông Sơn bị dí súng ở văn phòng công chứng, ông Nam đã phản bác thông tin này. Ông Nam chỉ thừa nhận, trong tình thế cấp thiết, mình chỉ rút súng kiểm tra bên trong nòng có còn đạn hay không. Sau đó, ông Nam đẩy chốt xuống phía dưới để súng ở trạng thái an toàn.

Theo ông Nam, lý do mà ông có mặt, cầm súng tại văn phòng công chứng là vì “bảo vệ thân chủ” là bà Quế Thị Thơm. Ông Nam cho rằng, bà Thơm đã ký hợp đồng vào ngày 10/1 với công ty của mình nên ông có quyền bảo vệ 24/24. Khẩu súng ông Nam mang theo dùng để bắn đạn cao su được cấp phép sử dụng. Vậy nhưng, lúc mang súng đi bảo vệ thân chủ của mình, ông Nam lại quên “không cầm theo viên đạn nào” ??

Lưu ý thêm, thời điểm bà Thơm bước ra từ phòng công chứng, đi thẳng lên ô tô 7 chỗ màu đen dừng sẵn bên ngoài. Một lúc sau, ông Nam tiếp tục rút khẩu súng từ trong bao da ra trước mặt nhiều người, kiểm tra họng súng (theo lý giải của ông - P.V) là có ý đồ gì?

Ông Hồ Văn Nam rút súng kiểu lên đạn kiểm tra. Ảnh cắt từ clip

Liên quan đến vụ việc, công an Nghệ An đã thông tin, do mâu thuẫn trong quá trình giao dịch bất động sản, ông Hồ Văn Nam đã lấy công cụ hỗ trợ là súng bắn đạn cao su kéo lên đạn, rồi cho súng vào bao da cầm ở tay phải.

“Sau quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ và lời khai của những người liên quan, cơ quan công an xác định ông Hồ Văn Nam sử dụng là súng bắn đạn cao su (công cụ hỗ trợ). Công ty của ông Nam được cấp giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ có thời hạn đến năm 2026.

Căn cứ các quy định liên quan, hành vi của ông Nam có dấu hiệu sử dụng công cụ hỗ trợ sai mục đích, sai đối tượng bảo vệ, vi phạm Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ” – Công an Nghệ An chỉ rõ.

Có thể thấy rằng, việc ông Nam sử dụng súng để “bảo vệ thân chủ” của mình là không đúng mục đích, lạm dụng quyền hạn. Và, lời biện minh của ông Nam chỉ kiểm tra súng có còn viên đạn nào trong nòng là chưa thoả đáng.

Trong một diễn biến liên quan, tấm biển hiệu của công ty ông Nam ghi dòng chữ lớn: “VĂN PHÒNG LUẬT KANLAW” và bên dưới là ghi các ngành nghề kinh doanh. Tấm biển giống như một văn phòng luật sư đã khiến nhiều người hiều nhầm và gây ngộ nhận.

Việc này, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An Hoàng Quốc Hào cho biết: “Qua thông tin phản ánh trên báo chí, việc treo biển bảng gây hiểu nhầm thì sẽ cho xác minh, kiểm tra và sẽ nhờ công an làm rõ”.

Giám đốc bị tố rút súng dí vào ngực người bán đất lên tiếng Đại diện pháp luật Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ và điều tra Nghệ An là người bị tố cáo rút súng, uy hiếp đến tính mạng người khác đã lên tiếng trước vụ việc gây xôn xao dư luận.

Quốc Huy